Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de enero de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de enero de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Conocerte.

Número de suerte: 1714

Dejas de hacer las cosas y después te arrepientes, debes subirte a la ola. Aléjate de personas negativas. Una persona conocida que necesita de tu ayuda te contacta. Te anotas un éxito. Cambios repentinos te exigirán calma. Movimiento, reacción rápida. Envío de comida. Ayudas a un padre, padre sucedáneo o tío. Envío de dinero. Depósitos. Apoyas a alguien para que viaje. Establecer objetivos y trabajar en consecuencia.

Trabajo: Oportunidad de trabajo. Recibes ayuda de una mujer. Contacto con personas destacadas.

️Salud: Dolores de cabeza. Estrés.

Amor: Capacidad de seducción. Te lucirás en una discusión. Retrasos.

Parejas: Evita los arrebatos que te traen problemas. Busca la serenidad.

Solteros: Capacidad de complacer a otras personas en sus necesidades. No discutas con tontos.

Mujer: Arreglos o reorganización en la casa. Magia y seducción. Formar un equipo de trabajo es el reto. Una oportunidad, negociaciones. Apoyo familiar. Hacer el esfuerzo para ver las semillas brotar. Sal de tu zona confort. Concéntrate en lo que en verdad importa. Creerás por fin, en lo que antes parecía increíble.

️Hombre: Quieres llegar hasta el final, averiguar acerca de un problema y llegar hasta el fondo. Tomas medidas de seguridad y haces planes. Cooperarás con dos personas en función a un logro. Ayuda para llevar a cabo los planes.

Consejo: La verdad nos hace libres.

Tauro

Palabra clave: Energía.

Número de suerte: 0117

Angustias auto infundadas. Te conectas con personas del pasado. Alguien muy terco a tu lado con el que no sabes qué hacer. Cambio de look. Te vas de un sitio y no quieres regresar. Nuevas ilusiones. Avances. Conéctate con tu energía positiva. Período de valoración y planeamiento del futuro. Buscas una oportunidad favorable. Enemigos a derrotar: la insatisfacción y los desequilibrios. Una sonrisa te reanima. Elige entre riesgo y seguridad y ganarás.

Trabajo: Estrategia de trabajo que te ayuda. Tardanza en cobros te altera.

️Salud: Alergias de piel. Infecciones.

Amor: Sales adelante en una emergencia. Recomiendas algo que te gusta. Ocio.

Parejas: Se disipan las contrariedades. Nueva herramientas mejoran tu vida.

Solteros: Continuarás en la actividad que desarrollas. Pendiente con lo que dices.

Mujer: Discusiones en la calle con una mujer muy cercana. Compra-venta. Fracaso al seguir una oportunidad favorable, sacudirse el polvo, alzar la cabeza, continuar. Sentir que todo el esfuerzo ha sido en vano o que el progreso es lento pero estable, dos formas de asumir éste período de espera. Un cambio financiero favorable al final.

️Hombre: Reunión en lugar donde buscas soluciones a tus problemas. Esperanzas. Combate la depresión con todas las herramientas que tengas al alcance. Detente un poco para que tomes una decisión. Proyectos a largo plazo. Tiempo para un cambio.

Consejo: Suelta el apego.

Géminis

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 8546

Luchas contra los pensamientos negativos, equilibrio. La suerte a tu lado esta semana. Ayudas a una persona, valoras lo que hace. El amor se activa. Alguien a tu lado que te quiere y no lo ves. Viajes por trabajo. Algo con una herencia. Mudanza. Las madres están hechas de una madera especial. Adorna tu personalidad sintiéndote útil y simpático. Actúas con amabilidad y resuelves un pfoblema. Hijos, cada cual con sus dones, intereses y mortificaciones.

Trabajo: Arreglo de computadora para tu oficina. Buscas unión con un compañero.

️Salud: Dolor de espalda y cuello, brazos.

Amor: Entender el valor del amor y la paz. Necesidad de concretar en el amor.

Parejas: Debes tomar una decisión desde hace mucho tiempo. Oxigena no ahogues.

Solteros: Apoyarte en alguien que te quiere no significa drenarle. Limpieza.

Mujer: Fin de un problema. Compras necesarias para tu casa. Luz y progreso. Un amigo te inspira. Una nueva etapa en tu desarrollo emocional. Deseas un cambio, comienza por tu actitud. Se te exige sensibilidad y madurez para con tu familia. Sensibilidad estética. Una persona joven y amorosa. Hecho curioso vinculado a un homosexual, artista, poeta o psíquico. Estudiar y aprender por tí misma.

️Hombre: Cuidado con la infidelidad. Con la vara que mides serás medido. Astucia. Se te pide mayor sensibilidad emocional. Una fase nueva en una relación involucra el que mantengas tu pesimismo a raya. Sal del círculo, inspírate. El inicio de la creatividad. Enfrentarás tus miedos y los derrotarás, no hay otra manera. El comienzo de una amistad, la calidez, la imaginación y la concreción.

Consejo: A veces, sacrificar es amar.

Cancer

Palabra clave: Bendición.

Número de suerte: 9072

No permitas que otros opinen negativamente o decidan sobre tu vida, relación o una decisión. Te sentirás muy cansado y como crispado. Cuidado con quien haces una inversión. Controla el mal carácter. Ayudas a tu familia de diversas maneras. Hecho curioso con una propiedad por la que haces una diligencia. Habilidades matemáticas y/o financieras. Hay una persona segura financieramente que te puede ayudar pero debes poner tu músculo financiero. No actúes con retraso, reacciona rápido. Con sentido común y perspicacia alcanzarás algo muy sólido. Habilidad para organizar y actitudes prácticas, con ésto el éxito llegará a través del esfuerzo persistente.

Trabajo: Cambio de oficina. Reconocen tu trabajo. Finaliza conflicto laboral.

️Salud: Malestar en piernas y espalda.

Amor: Vencerás una oposición. Cuidado con ver sólo el lado negativo.

Parejas: Contacto con personas que trabajan en un banco. Cursos a distancia.

Solteros: Asunto con adolescentes. Deberás desarrollar nuevas estrategias.

Mujer: Admiras la inteligencia de una persona que está a tu lado. Nuevas ideas. Ambiciones que te exigirán administrar muy bien tus recursos y potencialidades. Si actuaste con paciencia, bondad, lealtad y honestidad, serás recompensada. Un asunto vinculado a una propiedad. Metes la mano en bolsillo o cartera y sacas una sorpresa. Trabajo arduo por delante.

️Hombre: Te darás cuenta del lugar que ocupas y dónde estás parado. Trabajar concienzudamente. Necesidad de un consejero financiero o de mirar hacia el futuro. Entiende más a tus hijos. Una acción práctica y consciente te llevará hacia el éxito. Sorpréndela.

Consejo: Mantén la esperanza, no pidas, glorifica.

Leo

Palabra clave: éxito.

Número de suerte: 0159

The winter is here. Deseos de encontrarte con alguien muy querido. Deja atrás lo que te hace daño. Te sientes detenido allí donde estás. Invitación a una reunión sorpresa. Cuidado con el carro, revísalo o brindarle un buen servicio. Tensiones y reuniones, llamadas inesperadas. Cambio de moneda. Determinación. Nada mejor que la claridad de pensamiento para enfrentar la realidad. Una situación que te exige establecer objetivos claros y específicos. Ahora tienes la oportunidad de ver claramente los errores y las fallas del pasado, no más excusas.

Trabajo: Debes olvidarte del pasado. Se te abren nuevos caminos. Dices: No más.

️Salud: Problemas digestivos, falta de energía.

Amor: Algo con un poema o música que recibes. Paseos familiares, emociones.

Parejas: Se aclara cláusula de contrato. Compra y venta de vehículos. Beneficios.

Solteros: Éxito. Evaluación provechosa. Algo que hiciste y cobras. Recibes cariño.

Mujer: Una reparticion de ganancias. Más comunicación con tu pareja. Idealismo. Una oportunidad perdida, no pienses más en eso. Tiempo para la acción. Una buena elección te garantizará intentarlo de nuevo. Si al comienzo no tienes éxito el mandato es intentarlo una y otra vez. Llega un día y una visión clara de las cosas te ilumina.

️Hombre: Nuevas propuestas y cambios en tu entorno. Te ofrecen un negocio. Regeneración, renacimiento, necesidad de reinvertarte. Período de reorganización a la vez que estableces nuevas prioridades. Esa chica genial que te cura el alma con su presencia, ¿dónde está? Confusiones y desepciones que aún debes superar. El momento de la lucha.

Consejo: Sigue luchando por lo que quieres lograr, no te detengas.

Virgo

Palabra clave: Deseo.

Número de suerte: 0255

Semana muy positiva pero muy agitada. Activas tu creatividad. Contacto con mujer espiritual. Una tristeza que no superas. Recibes un dinero por un buen trabajo realizado. Buscas ayuda espiritual. Viaje al extranjero o lo lejos. A veces sólo necesitas un buen oyente, un buen amigo. Un padre o una figura paternal puede jugar un rol muy importante próximamente. Un amigo o miembro de la familia parece no entender que el dinero no crece en los árboles.

Trabajo: Logras un entendimiento entre partes en conflicto. Algo con tarjeta de crédito. Rapidez. Aceleración por uno o dos días y luego, detención.

️Salud: Debes atender pequeñas quejas.

Amor: Emprendes el camino hacia el amor. No te detengas cuando se trata de tus metas.

Parejas: Compras rápidas. Firmeza y seguridad en un negocio.

Solteros: Debes buscar nutrirte de más conocimientos para que lo que haces salga bien.

Mujer: No podrás hacer un viaje que está pautado en una fecha improbable, soluciones. Debes resolver algo que tiene que ver con papeles. Una persona con deseos de poder o con ínfulas de grandeza a la que debes bloquear. Un hombre maduro y emocionalmente estable te ayudará. Necesidad de ser comprensiva para ofrecer consejos sabios. Unas ideas que llegan a tu cabeza que exigen de tu capacidad para negociar. Ese hombre que te entiende, ¿dónde está? Pones al día las redes.

️Hombre: La improvisación no funciona, cuidado. Viaje por negocio. Reorganizar. Estafas, pérdidas y decepciones, derrota a éstos tres jinetes del Apocalipsis. Alguien puede estar jugando con tus emociones para obtener beneficios egoístas. Un llamado a la confianza. Actúas con dignidad y empatía. Utilizas tus reservas.

Consejo: Si la felicidad toca a tu puerta porque viene por ti, no te encierres ni te escondas

Libra

Palabra clave: Personalidad.

Número de suerte: 8279

Te conectas con la vida espiritual. Lleva las cosas con calma. Hacer una limpieza profunda en tu casa. Harás un sacrificio que luego será recompensado. Llega una persona especial a tu vida. Tendrás el control de una situación desesperada. Una persona que en vez de alejada parece escapada. Hecho curioso con la palabra: «oveja negra». Un padre que te obliga a escoger. Un chico bueno pero tímido. Si estableces objetivos claros y precisos finalmente serás recompensado. Debes darle una nueva perspectiva a tus asuntos y ver con claridad el cuándo y el dónde.

Trabajo: Inquietud que logras resolver. Propuesta que te beneficia. Voluntad.

️Salud: Cuidar rodillas, hombros y codos.

Amor: Buscas adaptarte a cambios inesperados. Un amor del pasado.

Parejas: Viajes. Período de cambios. Alegría con hijos. Solucionas un problema.

Solteros: Sabrás de alguien que se aleja. Complaces a un adolescente conflictivo.

Mujer: Fertilidad. Vecino te mira y te incomoda. Un hijo te trae molestia. El enfoque adecuado te reportará buenos dividendos. Quizás tus emociones han estado nublando un asunto. No disperses tus energías en vez de seguir un curso de acción definido. Superarás una confusión y adoptarás una actitud más realista, que no te importe el qué dirán.

️Hombre: Tendrás que luchar por un documento. Compra de accesorios. Sigie un curso de acción definido. Estableces un procedimiento adecuado para una circunstancia inadecuada. Pensarás objetivamente cuáles son tus obciones.

Consejo: Decretos positivos YA!.

Escorpio

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 4048

Pasarás por una crisis económica momentánea. Recibes ayuda de una amiga por problema jurídico o situación sobrevenida. Pensarás en comprar un inmueble. Cambio en una dirección. Próxima culminación de estudios de un hijo. Invitación a salir. Algo te dice que «más sabe diablo por viejo que por diablo». Con habilidad para asumir acciones ejecutivas tendrás el mundo en tus manos, diplomacia, astucia. Pasar a la nueva fase de un ciclo que debe ser provechoso.

Trabajo: Tu futuro laboral en tus manos. Prepárate para una entrevista. Creatividad.

️Salud: Reaparecen viejas dolencias.

Amor: Aprende a estar en el aquí y el ahora. Gastos innecesarios. Antojos.

Parejas: Cuando se pierde el respeto no queda nada, ni lo intentes. Positividad.

Solteros: No compitas con personas que no están a tu altura, no pierdas energía.

Mujer: Tomarás decisiones contundentes. Estarás al frente de una empresa. Date el permiso de preparar una comida suculenta y darte un gusto. Hay cosas que tienes mucho tiempo que no compras. Actuar sabiamente o con el enfoque apropiado exige de ti que sigas un camino muy definido, que tengas una dirección muy concreta a seguir. Con ilusiones o saliendo de la realidad no resuelves.

️Hombre: Controla el mal humor. Ansiedad que te genera conflictos. Gran gasto. Meditando una decisión, no dilates más una situación que sólo te trae inestabilidad. Ha sido difícil escoger entre varias opciones. Sentimiento de desilución. Hay vacíos que son para siempre. El éxito llegará después de un gran esfuerzo. Hecho curioso con el país China o con Chinos.

Consejo: Siempre encontrarás piedras en el camino pero no te detengas.

Sagitario

Palabra clave: Objetivo.

Número de suerte: 2045

Estás a punto de viaje. Controla la inseguridad. Contarás con un profesional por asesoría. Aléjate de lo que te estresa. Estarás pendiente de estudios. Organizas papeles personales. Recibes apoyo. Cosas que no puedes cambiar y debes asumir. Ahorra tus energías y enfocarte en lo que sí es posible es prioridad. Una imaginación difícil de controlar respecto a un sueño o intuición. Una disculpa, un buen consejo. La verdad delante de tí, la quieres ver?

Trabajo: Un empleo que satisface tus necesidades. Recibes apoyo de un superior.

️Salud: Caídas, golpes. Infecciones.

Amor: Extrañas la vida que tenías antes. Algo que te recuerda el pasado.

Parejas: Buen momento para invertir. Llega un dinero. Solicitud de préstamo. Ascenso.

Solteros: Viajes de placer. Problema con la luz o el agua. Autodeterminación.

Mujer: Se arreglan situaciones o se aclaran dudas con tu pareja. Seguridad. No pensar con claridad trae retrasos. Un gran sueño o una intuición psíquica que te hace perseguir objetivos con expectativas poco realistas que con algún ajuste aquí y allá podría convertirse en una verdadera inspiración que te puede llevar a lugares inimaginables, pero pisa tierra. Desorganización y romanticismo.

️Hombre: Estrategia que te trae buenos negocios. Cambio de apariencia. Confusión por una decisión o un reto que luce difícil, pero que debes saber, no es imposible. Enfócate y deja de estar en las nubes. Cambia de perspectiva, te trae suerte hacer cosas diferentes, algo así como: si trabajas desde tu casa, un día te vas a un sitio agradable desde donde puedas hacer lo mismo ó si te vistes siempre de una forma, un día cambias totalmente el estilo, no importa si es algo excéntrico.

Consejo: Recorre el camino de la verdad.

Capricornio

Palabra clave: Fe

Número de suerte: 9103

Te alejas de una persona que te genera inseguridad. Reuniones agradables. Negociación con persona conocida. Hecho curioso en plena vía pública con alguien conocido. La Estrella te acompaña ésta semana. ¿Poesía o Lógica? A veces, hay días que no son para la acción sino para la meditación y la reflexión, para ensimismarte pero no para aislarte del todo. Cualquier viaje que hagas estará bien aspectado antes del 20.

Trabajo: No te quejes tanto, cumple y sigue adelante. Llamada por un cambio.

️Salud: Resfriado. Malestar general.

Amor: La familia espera por ti. Cuidado con maltratos a personas cercanas.

Parejas: Evita el materialismo y los placeres superficiales. Todo funciona. Busca contactos profundos.

Solteros: Visitas un centro comercial con amigos. Recibes información importante.

Mujer: Te encuentras un amor especial. Una reunión de negocios. Buena suerte. Algo con la naturaleza sentimental de tus afectos que ha venido cambiando a punta de golpes y desilusiones. Hacia el descubrimiento de tus fortalezas. Deberás desarrollar una estrategia que te ayude a sobrellevar las responsabilidades adquiridas y seguir avanzando. Exceso de trabajo. Enfatizar el crecimiento espiritual y armonizar con las ambiciones materiales.

️Hombre: Te alejas de una persona que genera divisiones. Nuevas inversiones. Adquirir u operar a crédito cuando éste ya está vencido no es bueno, muy pilas con las finanzas. Te enfocarás en tus propios intereses. Algo tuyo retorna a tí. Fortaleza ante la adversidad. Deberás tener confianza en tí mismo. Reconece cuando hacer el amor te deja vacío y busca una relación que te llene de profundos y nobles sentimientos.

Consejo: Es importante que sepas canalizar positivamente tus anhelos.

Acuario

Palabra clave: Decisión

Número de suerte: 0061

Sorpresa agradable por la llegada o visita de alguien querido. Cambio de turno, horario que te gusta o ajustes en tu agenda. Hombre que te cuenta algo y no sabes qué hacer, llega una comprensión. Ayudas a una persona pero mal interpreta lo que haces. Fin de una espera. Documentos. Deja la ansiedad por el futuro, es cuestión de que vivas un día a la vez y siembres con la plena conciencia de que una semilla que cae en tierra abonada es garantía de éxito.

Trabajo: Apoyo a tus superiores hará que crean más en tí. Cambio favorable.

️Salud: Dolores. sistema muscular.

Amor: Sensación de vacío y soledad. Te mostrarás antipático en una reunión.

Parejas: La confianza es importante, si no la hay, todo se derrumbará.

Solteros: Sentirás que estás convencido, pero debes escuchar a los demás.

Mujer: Amor del pasado que viene a tu memoria. Controla tu carácter. Reparar ropa, botones, costuras. Compra o adquisición de materiales para realizar un buen trabajo. Necesidad de retiro espiritual. Si te sientes sola, pon de tu parte y no te quedes encerreda, toma el teléfono o date el permiso para compartir así sea pequeños pero gratos momentos.

️Hombre: Tendrás solvencia económica si te arropas hasta donde alcanza la cobija. Si no quieres hacer algo nadie te obligará. Habla y saca todo afuera como la primavera, aunque estemos en medio del invierno. Entendimiento y comprensión. Sacarás una experiencia muy valiosa de un asunto que te perturba. Equilibrarte para sacar verdadero provecho de tus potencialidades.

Consejo: Debes ver para atrás, reflexionar en torno al camino recorrido.

Piscis

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 0198

No le digas a los demás cuando recibes ayuda de otros, se pueden malinterpretar las cosas. Evita las discusiones por conflictos pasajeros. Chequeo médico. No discutas sin saber qué sucede a ciencia cierta en un grupo o red social o respecto a algo que hace o dice uno de los miembros. La Rueda de la Fortuna a tu lado. Ganancias en el azar. Analizas algo que estás haciendo, la dirección a seguir. Derrota el vacío y la tristeza. Ábrete a que suceda lo bueno. Dar y recibir afecto. Una buena noticia esta semana para ti en medio de tensiones.

Trabajo: Capacidad de iniciativa. Grupo te hace una propuesta de provecho.

️Salud: Circulación, venas, piernas.

Amor: Te dirán que quieren tener un hijo tuyo o que sería lindo formar una familia contigo pero tienes miedo. Te enteras de un secreto. Fantasías, dudas, certezas y sobresaltos.

Parejas: Persona cercana molesta contigo. Celos que debes controlar por inseguridad.

Solteros: Alguien te pide una aclaratoria. Sacrificios que valen la pena. Crisis a superar.

Mujer: Viajes de ida y vuelta. Una nueva relación. Affair lleno de fantasía e ilusiones o una linda amistad. Se fortalecen viejos vínculos haciendo uso de la creatividad y la imaginación. Es el momento de mostrar tu ingenio. Concéntrate en un objetivo a la vez. Gente obstinadamente grosera a la que debes bloquear. Algo que tiene que ver con plantearte tener un hijo o proyecto. El momento de la verdad.

️Hombre: Reunión de trabajo con alegría. Los niños recuerdan algo que ofreciste. Una tranca, un obstáculo que debes vencer. Las acciones convencionales no te llevarán a ninguna parte, ponle imaginación y creatividad a tus planes. Críticas constructivas. Deberás comprarte una ropa bonita para sentirte elegante. Cuando sientas que la mitad del mundo está loca y la otra es cuerda probablemente también pienses que estás muy cuerdo.

Consejo: Recuerda cada momento bello de tu vida conectándote al amor.