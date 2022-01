Britney Spears llamó «basura» a su hermana menor

Reporte Confidencial – Zenaida Mercado | Britney Spears no está contenta con que su hermana Jamie Lynn haya publicado un libro en el que habla sobre su relación turbulenta.

La cantante comentó la entrevista de su hermana menor en «Good Morning America», en la que habló sobre su libro Things I Should Have Said.

«Miré mi teléfono y vi que mi hermana hizo su entrevista para promocionar su libro… Lo vi con fiebre de 40 grados Celsius, jajaja… Y en realidad fue agradable tener una fiebre tan alta porque debí resignarme a que no me importara», tuiteó Britney Spears en una serie de mensajes.