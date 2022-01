Cómo quitar las manchas de tinte para el pelo en la piel

Pasos a seguir:

1

Si el tinte de pelo que has utilizado no es permanente, prueba a quitar la mancha de la piel con un paño humedecido y un poco de jabón. Bastará con frotar la zona manchada per, en caso de que la mancha no desaparezca, algo que probablemente pasa si has llegado hasta aquí, sigues teniendo muchas otras opciones. A continuación te explicaremos otros remedios caseros para quitar las manchas de tinte.