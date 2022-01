España | Las personas con discapacidad, contra el jefe de Podemos Madrid por comprar contenedores no adaptados

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma Cocemfe Madrid) ha cargado contra el Ayuntamiento de Alcorcón y contra su responsable en materia de recogida de residuos por «falta de sensibilidad y compromiso» en materia de accesibilidad.

Esta entidad critica que Jesús Santos, teniente de alcalde de Alcorcón y líder de Podemos en la región, no ha tenido «en cuenta» a la hora de comprar nuevos contenedores de basura que estén adaptados a personas con movilidad reducida. Lamentan que este Consistorio «no cuenta» con planes en este aspecto. Además afean que «no trasladan información» sobre las partidas presupuestarias que este municipio destina para la eliminación de barreras y que hay un «incumplimiento» en la licitación de contratos.

En esta línea, han apuntado que «no se exige el cumplimiento de la accesibilidad» a los proveedores que concursaron para suministrar contenedores a esta localidad. Se trata de un concurso «recién licitado por un total de 4,3 millones de euros».

Tal como han detallado, en el acuerdo hecho público, dentro de su pliego de condiciones, «no existe ni una sola exigencia» sobre la obligación por parte del proveedor a cumplir con la normativa vigente en materia de adaptación de bienes, productos y servicios.

Los servicios jurídicos de la Federación señalan que una Administración que realiza un contrato de suministros así, «discriminando» su uso a las personas con discapacidad, «no cumple» con las medidas de accesibilidad universal. Esto podría «producir la nulidad del contrato» por «incumplimiento de los requisitos esenciales y exigibles para todas las administraciones a la hora de licitar un contrato».

Múltiples denuncias

Teniendo esto en cuenta, y tras recibir «múltiples denuncias de ciudadanos con discapacidad de Alcorcón» respecto a esta y otras carencias, el presidente de la Federación, Javier Font, se puso en contacto con la alcaldesa, Natalia de Andrés, con el fin de preguntarle por las intervenciones y los planes para la accesibilidad.

Este responsable ha dicho que la primera edil «simplemente se limitó a decir que ‘somos muy sensibles a esta temática’», sin más información al respecto. «Supone un portazo a la línea de colaboración institucional» que hasta la fecha se llevaba a cabo con el municipio.

Sin embargo, en todo caso, la Federación «se vuelve a poner a disposición del Ayuntamiento para orientarles y asesorarles en lo que deben hacer y con lo que deben cumplir», en el ámbito de la eliminación de barreras.

En un comunicado publicado en su web, insisten en que los contenedores de basura comprados, en su mayor parte, «incumplen la normativa, al no respetar las medidas establecidas (una boca de carga en el lateral que alcancen como máximo el metro de altura, con un diámetro de 0,90cm) y se encuentran en plataformas con escalón», lo que impediría que resultasen accesibles para las personas con movilidad reducida.

Versión municipal

Por su parte, desde el Gobierno local de PSOE y Podemos aseguran que la Federación no dicen la verdad. Sostienen que cumplen la normativa respecto a los contenedores no enterrados porque la parte inferior de la boca está situada a una altura máxima de 1,40 metros. «Por lo tanto, la licitación que ellos señalan no sólo cumple la misma, sino que reduce 0,10 metros el máximo legal estipulado», tal y como incluye el pliego de condiciones, han comentado, «y, además, los contenedores que ellos denuncian están 0,20 por debajo de la normativa estipulada».

Todo mi apoyo a @FAMMA_Co_Madrid frente a las mentiras del gobierno social-comunista de #Alcorcón. Qué pena pasar de una ciudad premiada por su compromiso con la discapacidad a ser una ciudad insensible hacia estas personas. Sentimos vergüenza de tener este gobierno municipal. pic.twitter.com/CzjTfMproE — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 ℙ𝕖𝕣𝕖𝕫 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒 (@davidperez) January 11, 2022

No obstante, este argumento ha sido tachado de «mentira socialcomunista» por parte del anterior alcalde, David Pérez (PP), hoy consejero regional de Transportes e Infraestructuras. «Todo mi apoyo a Famma Cocemfe Madrid frente a las mentiras del gobierno social-comunista de Alcorcón. Qué pena pasar de una ciudad premiada por su compromiso con la discapacidad a ser una ciudad insensible hacia estas personas. Sentimos vergüenza de tener este gobierno municipal», ha escrito el alto cargo del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso.