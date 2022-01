Pasos a seguir para hacer esta receta:

Ahora recuperaremos la pasta que hemos hecho en el punto anterior y con la ayuda de una cuchara o de nuestras propias manos cogeremos un poco de masa y la pondremos sobre un papel vegetal que es apto para el horno. Piensa que esa cantidad que hayas cogido será tu galleta por lo que si quieres darle alguna forma en concreto ahora es el momento de usar el molde. Sobre todo cuando vayas colocando la masa de las galletas en el papel debes dejar una distancia prudencial entre ellas para que, con la cocción, no terminen pegándose. .

4

Ahora deberemos poner el papel vegetal sobre una bandeja para que el soporte de nuestras galletas de coco sea rígido y no se rompa a la mínima de cambio; introdúcelo en el horno que estará precalentado y deja que se cueza durante unos 10 minutos. Verás cómo cambia el color de las galletas y se muestran más doradas, es el momento de comprobar si están hechas pinchando un palillo y viendo si sale o no seco; si aún está un poco húmedo deja que se cuezan unos minutos más pero sin marcharte de la cocina para controlar que no se quemen.