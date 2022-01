Kyrie Irving insulta a fanáticos de los Cavaliers

El base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, insultó a algunos fanáticos de los Cleveland Cavaliers que lo estaban abucheado en la NBA.

Irving lo dió todo con los Cleveland Cavaliers hasta conseguir un campeonato junto a Lebron James y su escuadrón, la ciudad confió en el y no los defraudó. Sin embargo, no salió de los Cavaliers de la mejor manera o no de la forma que se esperaba.

Kyrie Irving les dijo: “Obtuve un campeonato, y ustedes, hijos de puta, todavía son desagradecidos”.

Kyrie Irving to heckling fans: “Got y’all a championship, and you motherf*ckers still ungrateful.” (via TT/_willswish, h/t @ComplexSports) pic.twitter.com/RRkDNvZx5F — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2022

La diferencia entre Kyrie Irving y Lebron James en cuanto a sus respectivas relaciones con los Cavaliers es muy notable, pues a James los fanáticos lo esperaban como mucho amor aunque llevara la camiseta de los Angeles Lakers, debido a que cuando regresó al equipo luchó hasta no poder.

Mientras que Irving salió pidiendo cambio por voluntad propia, desde entonces no ha sido bien recibido en los Cavaliers luego de años de entrega y sacrificio hasta llevarlos hasta la gloria de una forma histórica.

Y para el colmo esa misma noche los Nets fueron derrotados con Irving y James Harden en cancha, por unos Cavs jóvenes llenos de potencial con ganas de demostrar al mundo que pertenecen a la NBA.

