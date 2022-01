Pensionados se sienten burlados con incremento de Bs. 3,00 en bono Guerra Económica

1340311

Caracas.- Luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunció que también hizo un aumento en el bono contra la Guerra Económica, dirigido a los pensionados del Ivss y Amor Mayor, algunos usuarios de Twitter calificaron esto como una burla por lo poco que pueden hacer con el beneficio.

Anteriormente esta bonificación era de 7 bolívares, con el aumento aprobado (3 bolívares) quedó en 10 bolívares mensuales, un equivalente a 2 dólares. Los pensionados recibirán el retroactivo a través del Sistema Patria durante los próximos días. El usuario @AmaVzla4 publicó que una persona recibió el retroactivo de 3 bolívares (equivalente a 1,6 dólares) y aseguró que esto era una “burla al pueblo”.

Por su parte, otros dos usuarios indicaron que el retroactivo del bono Guerra Económica podría alcanzarle a un pensionado para comprar un helado casero o un pan campesino.

“El IVSS debería anunciar que se puede comprar con 1,25$ a los pensionados, pero como no tienen vergüenza no lo hacen. Es inaudito saber que la tercera edad espere ese tiempo (un mes para recibir el beneficio) para no hacer nada solo seguir con múltiples necesidades”, escribió @harvy0501.

Otras personas expresaron que el monto establecido de este complemento del bono Guerra Económica es “una vergüenza”, “humillante”, “una desgracia” y, el más repetido, “una burla”.

Estos son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios respecto al ajuste del bono Guerra Económica:

Este anuncio es una vergüenza, para dar estas migajas que parecen burlas al pensionado NO DEN NADA. Nicolás Maduro👇 «El Bono Contra La Guerra Económica quedó establecido en Bs 10,00 Los pensionados IVSS y Amor Mayor recibirán un retroactivo de Bs 3,00″pic.twitter.com/LAkbhgEA4P — El Jojoto (@Jojotoweb) January 18, 2022

Suponiendo que todos los adultos mayores tienen vivienda propia, cómo harían para cancelar servicios básicos (luz,gas, agua,cantv),comprar comida, ropa, medicina,pagar consulta,con esos mísero diez bs que uds #IVSS anuncian con orgullo. — Dania Dugarte (@DaniaDugarte) January 18, 2022

#IVSS debería anunciar que se puede comprar con 1,25$ a los pensionados pero como no tienen vergüenza solo cuando pueden utilizar esa miseria .

Mensualmente es inaudito saber que la tercera edad espere ese tiempo para no hacer nada solo seguir con múltiples necesidades.

Cdsm pic.twitter.com/IqzbU0p0W8 — Ramses Ramirez (@harvy0501) January 18, 2022

El #IVSS anuncia el pago de un retroactivo a los pensionados de 0,61$ (Bs 3,00) De pana no les da pena? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Giselita (@giselita_2021) January 18, 2022

No hay nada más humillante que ver el cómo #ivss paga 10 Bs, o sea, 2 dólares de bono de «guerra económica» a los empleados públicos y, 3 Bs, menos de 1 dólar de «retroactivo» a los pensionados. Es la revolución «irreversible» que quiere llevar Nicolás Maduro hasta el 2030. pic.twitter.com/xsDaDAh1GT — @javiervivassantana (@vivassantanaj_) January 17, 2022

Los sinverguenzas robolucionarios informan con bombos y platillos el pago del retroactivo del bono mal llamado de «guerra económica» por un monto de 3 Bs. Hoy le compraron a mi nieto un heladito tipo «teta» que costó eso. Cómo se burlan estos cdm — Jaime Diaz (@jaimeabrahandi1) January 17, 2022

El sistema patria está pagando a los pensionados de IVSS un retroactivo de 3 bolívares correspondiente al bono de la guerra económica, lo cual alcanzará para comprar un pan campesino, que desgracia con estos bandidos chavistas. — JOSE VARGAS (@jvargas045319) January 15, 2022

Redacción El PitazoEconomía

