Policía de Miami disparó siete veces a un perro hasta asesinarlo

Un policía del condado de Miami-Dade, se encuentra bajo investigación por haber asesinado con siete disparos a un perro de raza Pitbull, el pasado 12 de enero.

El incidente sucedió alrededor de las 7:00 p.m., en una casa ubicada en Northwest 168th Terrace, cerca de 52nd Place, una zona no incorporada de Miami-Dade, cerca de Miami Gardens. Los oficiales asistieron al lugar, luego de recibir un reporte por fuertes ladridos de un perro.

Una cámara de seguridad, logró captar el momento en que el policía desenfundó su arma, al ver que dos canes salieron de la casa y se le acercaron mientras ladraban.

El agente, gritó al dueño de las mascotas, «¡señor, agarre al perro!», un par de veces, pero segundos después, uno de los canes, un American Bully (mejor conocido como Pitbull), fue a ladrarle a otro oficial, quien también apuntó su arma contra el animal.

El perro, que tenía tan solo unos ocho meses de edad, regresó con el primer oficial, y este en medio de sus intentos para alejarse de él; al final decidió terminar con la situación disparándole a la mascota frente a sus dueños, aún cuando el cachorro nunca lo atacó con mordiscos.

Los propietarios del cachorro salieron corriendo y angustiados por su pequeño amigo de cuatro patas, pero lo encontraron muerto, según reseñó Noticias 24 Miami.

COMUNICADO EN DEFENSA DE LAS MASCOTAS TRAS LA MUERTE DEL PERRO

La Coalición de Miami contra la Legislación Específica de Razas, emitió un comunicado a NBC Miami; donde informaron que «este incidente no hubiera tenido que ocurrir, si el oficial hubiera recibido la capacitación adecuada. Debemos hacerlo mejor para proteger a los miembros de nuestra familia de cuatro patas. Este cachorro de ocho meses, Alpha, no mostró agresión y no merecía morir así».

El departamento policial informó que el agente involucrado se encuentra bajo investigación interna por su responsabilidad en el asesinato del animal.