‘Se casó con su mejor amigo porque no había mas palo donde ahorcarse’

La actriz venezolana Daniela Alvarado fue criticada por una seguidora tras ofender a Nany Luna, la ex de Vanessa Senior.

Recientemente la comediante e influencer Vanessa Senior compartió a través de su Instagram un video de su amiga, la actriz Daniela Alvarado en donde esta le recuerda: «Llegué a la conclusión de que yo soy la única Daniela estable en tú vida» recordándole su fallido matrimonio con la bailarina criolla, Daniela, mejor conocida como Nany.

En este sentido, luego de que Alvarado dejó este duro comentario a la ex de Vanessa, una usuaria de Instagram arremetió con que la actriz tampoco era una mujer estable «¿Eso de hablar de la estabilidad? Y de ser la única amiga «estable» una mujer que con 40 años vivía con su mamá. No tiene hijos, nunca migró, vio su carrera como actriz truncada y se casó con su mejor amigo porque no había más palo donde ahorcarse».

Seguidamente, la seguidora le recordó a Daniela que actualmente las mujeres se apoyan unas a las otras y que no debería de caer en el juego de Vanessa y Nany, agregando que no estuvo bien ofender a la vedette.

Por último, la usuaria cuyo comentario se volvió viral también le recordó a Daniela que ella es una mujer que sufre de depresión y anteriormente tenía inseguridades con su cuerpo, a lo que concluyó «Una persona con inestabilidad emocional no puede salir hablar de la inestabilidad de nadie. Fin».

por Gossipvzla