Adriana Azzi: Horóscopo del 19 de enero de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 19 de enero de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Amar

Número de suerte: 4811

Copas celebraciones. Firmas fijas una fecha. Viajes a otra ciudad. Paz y tranquilidad que consigues en tu hogar. Cambio inesperado. Te comprometes con hijo. Celebraciones alegrías por firma de un documento de compra. Se constituye una organización pero que debe trabajar mucho.

Trabajo: Cambio de empleo. Firmas un documento o carta donde te comprometes con algo debes cumplir.

Salud: Cuídate de cambios de clima

Amor: Consigues apoyo en un hombre que puede ser un padre. Viaje. Arreglos en casa con la familia.

Parejas: No tomes decisiones sin pensar. Hecho curioso con una ropa de color azul brillante.

Solteros: Regalo inesperado. viajes de ida y vuelta. Negocio en puerta. Compra y venta de carro.

Mujer: Cambio en la rutina. Juegos de azar. acompañas amigo a aeropuerto. Hecho curioso con unas flores.

Hombre: Cuidado que te vigilan. Vacaciones solo. Cuídate de mujer de buen cuerpo, pero de malos sentimientos.

Consejo: Recoges lo que siembras, si das amor eso recibe.

Tauro

Palabra clave: Vencer

Número de suerte: 4242

Viajes a otra ciudad. Paz y tranquilidad que consigues en tu hogar. Cambio inesperado. Te comprometes. Celebraciones alegrías por firma de un documento de compras. Se constituye una organización pero que debe trabajar mucho. Consigues apoyo en un hombre que puede ser un padre.

Trabajo: Cambio de horario. Tendrás. sentimientos nobles por una compañera que pasa por mal momento.

Salud: Dieta ejercicios.

Amor: Debes desprenderte de algo querido. Lo esperado llega en lo amoroso. Mujer esotérica que te ayuda.

Parejas: Alegrías. Triunfos. Se calman las cosas. Conciliaciones con personas queridas.

Solteros: Domina tu irritabilidad. hombre que busca un nuevo camino. Celebraciones con amigas.

Mujer: Viajes. Nuevos amigos. Cambios en la rutina. Cuídate de mujer cercana que te vigila.

Hombre: Amigo de poder que hace justicia en una situación. Cambios en una planilla.

Consejo: Lo que es tuyo llega, ten calma.

Géminis

Palabra clave: Belleza

Número de suerte: 4612

Inicias una rutina de ejercicios en tu casa. Te unirás más a tu pareja para iniciar los cambios que quieren. Estarás muy cargado haces muchas cosas. Celebraciones de un matrimonio. Nuevas decisiones por negocio de cuidados. Nuevo reto que no será fácil. Deja el miedo adelante.

Salud: Operación pendiente

Trabajo: Reconciliación. alegrías nuevos sentimientos. Abrazos con hermanos alejados. Viajes.

Amor: El dinero llega de las manos de un hombre con poder. Viaje por negocio. Cambio de look.

Parejas: Acabas con cosas viejas. Te separas de personas conflictivas. Te sientes inseguro (a) con lo que vas hacer.

Solteros: Nuevos inicios, pero veras el resultado para el próximo mes. Cuidado en la calle de noche.

Mujer: Querida llega un hombre a tu vida que dará esos cambios que quieres, pero cuidado coloca los pies en el piso.

Hombre: Indecisiones. Te dejan a un lado no te sorprendas tú lo esperabas. Niño con alegrías.

Consejo: Si estás buscando perdón, se mas humilde.

Cáncer

Palabra clave: Lugar

Número de suerte: 8166

Hombre muy alto rubio que te atrae. Hecho curioso en viaje. Cumples una promesa a adolescente. Mujeres que se reúnen para solucionar un problema contigo. Asistes a charla por salud. Embarazo con alegrías en la familia. Familiar que vive fuera llama para dar la buenas nuevas.

Trabajo: Un nuevo empleo. cancelan dinero pendiente. Cuídate de persona joven en tu sitio de trabajo.

Salud: Mejorando.

Amor: Ten fortaleza. Trabajas demasiado por algo que no sabes si llegara. Viajes en moto de cuidado.

Parejas: No te desanimes jamás. conoces a personas nuevas en un evento de tu oficina. Llega lo que esperas.

Solteros: Embarazo esto es seguro. Cambios en la rutina. Firmas. Viaje que suspendes.

Mujer: Ayuda y sigue adelante. tristeza por alguien que se va para siempre. No puedes dormir busca ayuda.

Hombre: Cuídate de brujerías. Revisa tu vida espiritual. Cambios y viajes. Sales de un sitio con alegría.

Consejo: Has oraciones por tu nación, en este momento de inicios.

Leo

Palabra clave: Perfección

Número de suerte: 4253

Nuevas oportunidades en lo que estás haciendo. Cuídate de la salud o los negocios ya que las cosas o energías estarán muy bajas. Te darán luz blanca para que hagas lo que quieras. Hombre de poder o adinerado que te ofrece la oportunidad de hacer cambios en tu vida. Compra de equipo.

Trabajo: Continuas tus labores. cuidado con el estrés de tu sitio de trabajo. No salgas solo de un banco.

Salud: Comer más sano.

Amor: Buenas noticias por un negocio o firmas. Reunión familiar y alegrías por venta de casa.

Parejas: Cambio en lo laboral. decides poner fecha a un evento importante en tu familia. El amor se activa.

Solteros: Canaliza tus esfuerzos espirituales. un nuevo amor en tu vida. Eso que esperabas llega. Viaje con amigos.

Mujer: Aprende a comenzar. esa lucha en la que tú estuviste buscando logras el triunfo amor en todo.

Hombre: Una nueva vivienda. Nuevas ideas. Embarazo. Cambios en tu rutina. Compras de computadora.

Consejo: Ama, reconcíliate quiérete más.

Virgo

Palabra clave: Amigo

Número de suerte: 6916

Alegrías triunfas sobre tus enemigos. Algo con tu comunidad. Te sentirás en reposo tomate un relax. Llega el cambio positivo ya que lo que quieres hacer será lo que tiene alguien de mucho dinero que te ofrece su ayuda. Cambios en tu casa. Compra de muebles o camas. Aprende a decir no.

Trabajo: Buenas nuevas. Te ofrecen un empleo. Cambio en oficinas. Amigo que te busca.

Salud: Hacer caminatas.

Amor: Alegrías con tu pareja. cuídate de las excusas para no hacer los ejercicios por tu salud. Duermes tranquilo.

Parejas: No discutas más en tu casa quédate callado. No tomes decisiones apresuradas.

Solteros: Alegrías celebraciones en familia. Algo con salida el fin de semana con amigos.

Mujer: Recoges lo que sembraste. Nuevas cosechas. Cambios de ideas. Algo malo sale de tu vida. Un nuevo empleo.

Hombre: No te desamines. Ganancias. no discutas en la calle. Cama caliente. Salidas nocturnas disfrutes.

Consejo: La paz nace en tu corazón, con el perdón.

Libra

Palabra clave: Virgen

Número de suerte: 0141

Darás un alto a lo desconocido, pero lo sabrás enfrentar. Inicias una nueva fase en tu vida. Te dirán algo donde toma nuevos caminos. Debes dejar el pasado e iniciar una nueva vida. Progreso lento pero seguro. Nuevas experiencias. Éxito y triunfo. Firmas un contrato que te asegura el futuro.

Trabajo: No pierdas la calma. Es el momento de utilizar tu intuición. No seas imprudente en lo que dices.

Salud: Estrés

Amor: Mujer pendiente de aclarar algo, en una reunión. Vences a una persona negativa.

Parejas: Instalan cámaras en sitio importante para ti. Sale el sol. Lo detenido se pone en movimiento.

Solteros: Vencerás todos los obstáculos. Sales de reposo. Nuevos inicios. Cambio en dirección importante.

Mujer: Alegrías compras pendientes. con tus hijos y pareja. Alguien te manda un mensaje muy amoroso.

Hombre: No seas grosero con quien te quiere. Necesitas descansar. Algo con flores en tu casa.

Consejo: Solo dios pídele, él te escucha.

Escorpio

Palabra clave: Ganar

Número de suerte: 3208

No digas no si no sabes lo que te están ofreciendo. Cuidado con los nervios calma y soluciona. Caminos abiertos por negocio en tierras calientes. Hecho curioso con personas de uniformes o militares. Querrás abandonar tus planes por tu pareja cuidado. Sales de un sitio y no regresas.

Trabajo: Ten calma todo se soluciona. Ayudas a otras personas en el camino. Viaje apresurado.

Salud: Dolores de piernas.

Amor: Crecimiento espiritual ten mucha fe en lo que haces. Cambios necesarios.

Parejas: Construye la felicidad sobre bases sólidas. Debes cancelar deudas pendientes aprovecha el dinero extra que te llega.

Solteros: Alegrías en viaje. Debes confía en tu intuición. Algo con un gato negro en un camino.

Mujer: Hombre y mujer que llegan a tu vida para dar estabilidad en lo económico. No pierdas la paz.

Hombre: Compras necesarias. Fertilidad embarazo. Cambios. Nuevo negocio. Viajes. Mejor calidad de vida.

Consejo: Llénate de paz y alegría, con todo lo bueno recibido en este fin de año.

Sagitario

Palabra clave: Deslumbrar

Número de suerte: 1296

Logras una victoria. No te dejes engañar. Te dan un regalo navideño. Solucionas un problema en tu comunidad con personas de mala conducta. Te vas de un lugar donde no regresas. Hostigamiento que te molesta. Se moviliza un grupo. Visitas un hotel en sitio Montañoso y de mucho frío

Trabajo: Haces un trabajo pendiente. Recoges lo que sembraste con tu personal en tu sitio de trabajo. Te ayudan económicamente.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Te dan un reconocimiento por tu preocupación en algo de la comunidad. Conoces a una personal especial.

Parejas: Debes relajarte y no estresarte. Cambio de ideas con tu pareja en un mercado.

Solteros: Cuida más tu salud. Mejora tu carácter eso no te trae nada buenos con quien estas o amigos.

Mujer: Se paciente con tus hijos. El amor esta tan cerca y tú no le prestas atención. Viajes. Cambios. Mudanzas.

Hombre: Reconocimientos. Prestigios. Celebraciones en sitio público. Te dan un beso sorpresa.

Consejo: El amor hace tu vida esplendorosa, en este momento de inicios.

Capricornio

Palabra clave: Paz

Número de suerte: 0401

Soluciones que serán temporales busca una solución completa. Celebraciones por bodas o compromiso que disfrutaste con tu pareja, pero conoces a una persona especial. Recibe concejo de persona que vive fuera de tu país. Buscaras armonía en tu yo interno. Molestia por una mascota.

Trabajo: Nuevas emocione en lo que haces. cambios positivos. Nuevos inicios. Compras para tu negocio.

Salud: Cuídate de los excesos.

Amor: Enamoramiento. Pendiente de las cosas escondidas y te descubren. El mundo en tus manos.

Parejas: Compras en centro comercial muy grande. Hombre que te ayuda en sitio de tribunales. Cambio de fechas. Viajes.

Solteros: Conocerás nuevas personas. Viajes fuera de tu país. No te quejes del mundo. Nada es perfecto.

Mujer: Todas esas ilusiones y deseos debes organizarla. Ten prioridad en lo que haces. Reconcíliate con tu familia.

Hombre: No te dejes atrapar por los comentarios de otros. El cielo está dentro de ti. Perdona y sigue adelante.

Consejo: Es el momento en este inicio de año, de la reconciliación.

Acuario

Palabra clave: Nobleza

Número de suerte: 0391

Llamada que te emociona. Deja la tristeza. Compras importantes en esta semana. Alegrías en familia. Cambio en viaje. Salidas nocturnas. Algo con un llavero que te regalaron. Reencuentros con amigos del pasado. Dejas la familia a un lado y toma la decisión de irte al exterior. Logros. Éxito.

Trabajo: Solvencia económica en compensación de esfuerzos realizada. Reconocen tu trabajo.

Salud: Buena.

Amor: Conócete a ti mismo para que seas. Feliz. Esa magia que tú tienes hace que te llegue lo que quieres en la pasión y el amor.

Parejas: Dinero que te cancelan o llega a tus manos hace un cambio en tu vida familiar. No maltrates a los niños.

Solteros: Reunión con personas del pasado que trae beneficios. Compra de vivienda o mudanza.

Mujer: Grandes cambios. Mudanzas. Vences a una persona enemiga. Te ofrecen un empleo para este inicio de año.

Hombre: Compra de teléfono. Indecisiones. Firmas. Cambios. Salidas nocturnas de cuidado.

Consejo: Comienza este año con fe y optimismo.

Piscis

Palabra clave: Claridad

Número de suerte: 0142

Mujer de poder económico que te da consejos y ayudas. Sentirás que todo está lento en esta semana. Cuidado con personas recién conocidas. Solucionas un problema familiar. Cambios en un nombre que te favorece. Compras ropa de marca. No contarás con nadie para tomar una decisión.

Trabajo: Vencerás en una situación y verás el fruto de tu trabajo, logros y triunfos. Cambios.

Salud: Estrés.

Amor: Buenas noticias del ser amado. Piensa en el amor, la paz y la prosperidad para que llegue.

Parejas: Éxitos. Triunfos. Nuevos inicios económicos con tu pareja. Cambio de vida en este inicio de año.

Solteros: El triunfo esta de tu lado. Te da en tu mano lo que quieres. Llegan buenas noticias.

Mujer: Querida amiga logras lo que quieres. Dios bendiga lo que es tuyo. atiende a tus difuntos.

Hombre: Se optimista. El poder llega a ti. Te enteras por un correo algo que es para ti muchos triunfos.

Consejo: Lo que haces en estas fechas, causa alegrías a otros.