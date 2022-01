“Ben Simmons no volverá a jugar con los 76ers”

Ben Simmons no volverá a jugar nunca para los 76ers, eso lo tiene claro la leyenda de la NBA Charles Barkley.

En su paso como jugador en la parte final del siglo XX, Barkley jugó 8 años en Filadelfia, donde la afición le hizo saber lo duro que era. Aunque terminó marchándose para vivir sus mejores años con los Suns, recuerda bien lo difícil que fue ganarse a una de las fanaticadas más duras del deporte estadounidense.

“Ben Simmons nunca volverá a jugar en Filadelfia. Los fanáticos nunca lo perdonarán; los conozco bien. Llegué a pensar que mi nombre era Charles Barkley hijo de puta cuando jugaba ahí”, señaló el ahora analista en una cadena televisiva.

Y es que el hecho de que Simmons, luego de haber firmado un mega contrato con los 76ers, esté dispuesto a abandonar la franquicia que le abrió las puertas de la NBA.

Aunque para muchos su ciclo en la organización ya estaba terminado, tampoco esperaban que no se presentara a los entrenamientos y decidiera no volver a jugar hasta que no sea intercambiado.

Por otra parte, Barkley indicó que “no hay nadie en el mundo jugando mejor al básquetbol que Joel Embiid”.

Y es que los 76ers están lejos del nivel del año pasado, donde fueron dueños del mejor récord de la Conferencia Este. En este año marchan en el sexto lugar con un récord de 25 triunfos y 18 derrotas.

¿Crees que Ben Simmons podría ser determinante para que un equipo opte por el título de la NBA?