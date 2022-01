Denuncian colapso de tanquillas de aguas servidas en Los Palos Grandes

Vecinos de Chacao dicen que, “el otorgamiento indiscriminado de permisos para restaurantes en esa zona ha tapiado las tuberías de aguas negras del municipio

Por Patricia Iglesias

Vecinos de la 4ta transversal de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, denuncian que, “el otorgamiento indiscriminado de permisos para restaurantes en esa zona, ha ocasionado el colapso de las tuberías de aguas servidas, ya que dichos comercios vierten sus desperdicios con aceites y grasas en los mismos ductos que desde hace años no reciben mantenimiento”.

La preocupación de los vecinos cada vez es mayor, ya que las aguas servidas se están desbordando por las alcantarillas de los estacionamientos de los propietarios. En vista de esta problemática, procedieron a realizar una denuncia por la alcaldía de Chacao en donde obtuvieron como respuesta que, ellos no tenían nada que ver, ya que esas tanquillas son de Hidrocapital y dicha situación debía ser resuelta internamente con recursos de los vecinos del edificio, además que la alcaldía no tiene la maquinaria necesaria (vactors) para realizar el mantenimiento. “Lo que sí tienen es plata para comprar Mustangs para la policía, pero no para comprar camiones para el mantenimiento de las aguas servidas”, sentenciaron los afectados.

La comunidad que vive en las cercanías del Centro Comercial Las Cúpulas, asegura que se han hecho inspecciones con empresas privadas en las tuberías internas de los edificios, donde se confirmó que las mismas no están tapiadas, “por lo que no es un problema interno del edificio como injustamente dicen el la dirección de Obras de la alcaldía de Chacao. Es por ello que exigen una pronta solución por el grave problema que están presentando ya que hasta el agua potable la han tenido que racionar para no empeorar la situación.

Los vecinos hacen un llamado al alcalde Gustavo Duque para que los ayude a resolver esta problemática, ya que cayeron en el limbo de las competencias y no encuentran a nadie que resuelva esta gravísima problemática que genera problemas de salud, al tratarse de aguas servidas.