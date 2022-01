España | ¿Qué fue de ‘Fresita’ de ‘GH’ y por qué está a punto de ser millonaria?

Nuria Yáñez, más conocida como ‘Fresita’, se convirtió en una de las concursantes más icónicas de la historia de ‘Gran Hermano’. La joven marcó un antes y un después en el formato, convirtiéndose en la ganadora de la quinta edición tras haber conquistado a la audiencia.

La inocencia, espontaneidad y bondad de la concursante calaron en los espectadores, llevándose el ansiado maletín del reality con el 53,8% de los votos. Sin embargo, poco después de ganar ‘Gran Hermano’ y a pesar de ser uno de los personajes más mediáticos de la época, la joven decidió dejar a un lado la vida pública.

Ahora, casi dos décadas después de su participación en el reality estrella de Telecinco, la vida de ‘Fresita’ ha dado un giro de 180 grados. Aunque ha desaparecido de la televisión, continúa vinculada al mundo de la comunicación, de hecho, a día de hoy tiene su propio programa de radio ‘Cuéntaselo a Nuria’, que ya lleva cinco años en antena.

No me imagino a estos en el GH de fresita con la vaca 😂 les daba 30 ataques de ansiedad esos si que eran realities de verdad ahora se piensan que se van tres meses a un resort #SecretGala10 #AdaraGala10 #Secret18N #Adara18N pic.twitter.com/CGR3JfbTum — V DE VENDETTA (@NGA56211073) November 18, 2021

Sin embargo, Fresita no tiene planeado volver a la televisión. Tal y como ella misma explicó en una entrevista para ‘Outdoor’, asegura que: «No iría a programas polémicos, no me gusta hablar mal de la gente». Y añade: «Me hubiera gustado hacer publicidades como Sofía Suescun o Susana Molina que, como yo, son ganadoras de ‘GH’». Sin embargo hay un programa en el que le gustaría participar: “Uno de mis sueños es participar en ‘Supervivientes’».

En cuanto a su vida personal, Nuria tiene pareja, un hombre llamado Tony al que conoce desde que eran adolescentes, aunque la chispa no surgió hasta hace unos años. “Fue una noche de verano, hace unos años, cuando coincidimos y ya no nos hemos vuelto a separar», explica.

Además, están preparando su boda, que se ha visto aplazada en varias ocasiones debido a la pandemia del COVID-19: “Quiero que sea en la iglesia de Salou, tirar el ramo al mar y que el invitado de honor sea Rappel porque al salir de ‘GH’ me aconsejó muy bien. Es un sol de persona».

La joven también se encuentra luchando por una herencia familiar. Tal y como explicó ella misma al programa ‘Socialité’, se está jugando la cifra de 2,3 millones de euros: «El patrimonio familiar es muy importante y hay que luchar por ello. Mi pareja se dejó manipular por un bufete de abogados que ahora está en litigio», explicó.