Maracaibo. Mayibeth Mayor recibió a las 4:00 pm del martes 18 de enero una llamada de su hermana Mayerlin Mayor, quien le dio una noticia que dejó a la familia llena de dolor: “Dejé a la luz de mis ojos. Mi hija se me ahogó”. Mayerlin Mayor, una maestra de 36 años, intentó con su […]

The post Madre de niña venezolana ahogada en el río Bravo: “Dejé a la luz de mis ojos» appeared first on El Pitazo.