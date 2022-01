Me encanta utilizar el hojaldre en casa, es un masa que se puede comprar ya hecha con bastante buen resultado y resulta de lo más versátil, ideal tanto para elaboraciones dulces como saladas, siendo estas últimas mis preferidas. Además es un fantástico aliado para el aperitivo, tal y como sucede en este caso.

Esta receta de saladitos de hojaldre con relleno variado es un aperitivo sencillo y vistoso que queda genial si se prepara casero, con el hojaldre crujiente y con rellenos para todos los gustos. En este caso lo he preparado de 4 sabores: sobrasada, paté, bacon y queso y atún con tomate y aceitunas.

Son muy fáciles y rápidos de preparar, se necesitan pocos ingredientes y podemos rellenarlos con lo que más nos guste. Para el aperitivo quedan fenomenal porque su forma es un bocadito perfecto para comer con la mano.

Si te gustan las recetas saladas con hojaldre no te pierdas nuestra riquísima tarta salada de hojaldre con alcachofas, jamón serrano y queso cheddar, esta fantástica empanada de jamón y queso con hojaldre, muy fácil y sabrosa, la empanada de atún con masa de hojaldre, la tarta de hojaldre salada con espárragos y anchoas o la trenza de hojaldre rellena de jamón, queso y puerros.

Y para las ocasiones más especiales, este solomillo wellington que se hornea envuelto en hojaldre y que es una auténtica exquisitez o esta otra receta muy parecida, el hojaldre relleno de salmón con queso feta y espinacas, y si se trata de preparar canapés vendrán geniales estas tostas de hojaldre crujientes con nueces o estas tostas de hojaldre con sashimi de salmón y ensalada de col y manzana.

Ingredientes para preparar saladitos de hojaldre con relleno variado, un aperitivo sencillo y vistoso (36 saladitos, aperitivo para 6-8 personas):

1 lámina cuadrada de hojaldre fresco. Saladitos de atún y tomate: 1 lata de atún en conserva. 2 cucharadas soperas de tomate frito. 6 aceitunas. Yo he utilizado verdes y rellenas de anchoa. Saladitos de sobrasada: 4 cucharadas soperas de sobrasada. Saladitos de paté: 4 cucharadas soperas de paté. Yo he utilizado paté a la pimienta. Saladitos de bacon y queso: 1 loncha de queso tipo havarti, gouda o similar. 3 cucharadas soperas de bacon en tiras finas.

1 huevo.

Para espolvorear por encima semillas de sésamo blanco, sésamo negro, semillas de lino y orégano.

Preparación, cómo hacer la receta de saladitos de hojaldre con relleno variado, un aperitivo sencillo y vistoso:

Mantén el hojaldre siempre en la nevera y sácalo solo cuando tengas el resto de ingredientes preparados. Corta el bacon en tiras finas si es necesario y cocínalo un poco. Puedes hacerlo en una sartén a fuego medio durante 2 o 3 minutos, hasta que se dore, o bien en un recipiente en el microondas dándole 1 minuto y después tandas de 30 segundos hasta que esté listo, en mi caso con 2 minutos en total ha sido suficiente. Pica finitas las aceitunas verdes. Pon en un pequeño bol el atún escurrido, desmígalo un poco con un tenedor y mézclalo con el tomate frito y las aceitunas. Precalienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Ahora es el momento de sacar el hojaldre. Extiéndelo sobre papel de horno (a veces lo lleva incorporado) y córtalo en 4 tiras iguales. Extiende en el centro de cada tira cada conjunto de ingredientes. En una la sobrasada, en otra la loncha de queso cortada en 3 tiras y por encima el bacon, en otra la mezcla de atún, tomate y aceitunas y por último el paté. Casca el huevo, bátelo en un bol y con él pinta un lateral de cada tira de hojaldre. A continuación enrolla el hojaldre que no está pintado sobre los ingredientes del centro (apretando un poco para que queden compactos pero con cuidado de que no se salgan) y sigue enrollando hacia la zona con huevo. Procura que la abertura quede hacia abajo para que después no se abra en el horno. Pinta por encima con huevo batido, procurando que no chorree por los lados si no que sea una fina capa. Espolvorea por encima las semillas y el orégano a tu gusto. Yo lo hago un poco al azar, en este caso he puesto el sésamo blanco sobre el hojaldre de sobrasada, el orégano sobre el de jamón y queso, el sésamo negro sobre el de atún y tomate y por último las semillas de lino sobre el de paté. Además así cuando se horneen y se coloquen en una bandeja es más fácil saber cuáles son del mismo tipo. Corta los saladitos con un cuchillo, a mi me suelen quedar 9 saladitos en cada tira pero ese número puede cambiar según si los haces más grandes o más pequeños. Colócalos con el papel en una bandeja apta para horno y hornéalos durante unos 20 minutos o hasta que estén dorados.

Tiempo: 50 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Están riquísimos recién hechos, ya sea calientes, templados o incluso fríos, que es como más se suelen tomar. Verás que tienen ese característico crujiente del hojaldre que tanto nos gusta y repletos de sabores. Si te han sobrado (¡cosa que me extrañaría mucho!) puedes guardarlos 3-4 días en la nevera y sacarlos 30 minutos antes de comerlos para que no estén tan fríos aunque el hojaldre ya no estará crujientes. Para revivirlos un poco puedes calentarlos en el microondas aunque lo mejor es recalentarlos en el horno.

Se trata de un bocado crujiente y que se adapta a todos los gustos gracias a la variedad de rellenos que puede llevar. También le aportan un toque fantástico el orégano y las semillas y en conjunto es un aperitivo de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de saladitos de hojaldre con relleno variado, un aperitivo sencillo y vistoso:

Modifica el relleno a tu gusto con los ingredientes que prefieras, por ejemplo utilizar queso crema o rulo de cabra en vez de queso en lonchas, algún relleno que incluya alcaparras o anchoas, champiñones o puerro salteado… hay infinitas combinaciones.

Igualmente puedes decorar por encima como prefieras, utilizando otras semillas o incluso otras especias como pimentón dulce o comino o hierbas aromáticas como tomillo o romero.

Consejos:

Vigila los saladitos mientras se hornean sobre todo en los minutos finales para que no se pasen y se quemen. En algunos casos según el tipo de sobrasada o tomate utilizados podrían deshacerse un poco durante el horneado y extenderse por la bandeja, si eso sucede siempre puedes sacarla un momento y empapar el aceite con un poco de papel de cocina y seguir horneando.

Para que el hojaldre suba bien en el horno es importante que se mantenga bien frío hasta empezar a hornearlo, así que si preparas los saladitos en un día caluroso te recomiendo, una vez rellenos y cortados, dejarlos en la nevera al menos 10 minutos para que entren bien fríos al horno. Esto también te puede servir si quieres preparar la receta con antelación ya que puedes dejarlos rellenos unas horas antes y así hornearlos justo antes de servirlos, quedando como recién hechos.