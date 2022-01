Solicitamos ante el CNE que se reconozca a Mover como equipo promotor del RR: Nicmer Evans

El presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y miembro del grupo Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Nicmer Evans, aclaró este martes que hicieron una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral en que se reconozca a esta organización como promotora para la activación del referendo revocatorio a Maduro.

“Previendo lo sucedido, el 10E consignamos por correo electrónico de la Junta Directiva del CNE la solicitud de Mover para el reconocimiento como equipo promotor para el RR. El 17E lo que hicimos fue entrega física más adhesiones regional. Esperamos rectificación del CNE”, escribió Evans en Twitter.

El disidente del chavismo, señaló que existe “una clara estrategia de desestimulación de la victoria temprana de admisión de activación del RR por parte de la sociedad civil. Nadie duda que Mover es el principal promotor, y cualquier decisión, igual no afecta que somos uno de los tres proponentes admitidos”, agregó.

Esto, en referencia a lo expresado por el periodista y experto en procesos electorales, Eugenio Martínez, sobre que “se complica la trama” del revocatorio ya que la organización Mover “no es la solicitante principal” ante el CNE, sino lo es ‘Todos Unidos por el Referendo Revocatorio’, la cual decidiría si continúan con el trámite o desisten de él.

“La organización Todos Unidos por el Referendo está representada por Julio Cesar Scivioletto y Gonzalo Antonio Contreras. Son ellos (y no Evans, Perez Vivas, etc) los que ahora pueden decidir si continúan o no con el trámite del RR o desisten de él. No hay mucha información sobre el pasado político de los principales promotores del revocatorio. En el caso de Scivioletto se puede indagar en Los Teques (estado Miranda) de donde es oriundo. Con la reelección del 1% se hubiese evitado que dos desconocidos en la política venezolana tuviesen el control sobre la petición del revocatorio”, agregó.

“Es importante informar que de igual manera, Mover es uno de los proponentes, y la única manera de retirar la solicitud de activación del RR es sí las tres organización lo hacen. Nosotros seguimos adelante, exigiendo rectificación y transparencia en los procesos…”, respondió Evans.