Stop VIH se traza retos para crear conciencia en comunidades y jóvenes de Nueva Esparta

La directora de la ONG Stop VIH, Silvimar Campos informó que lamentablemente los casos de VIH siguen en aumento en Nueva Esparta, Venezuela y el mundo. Destacó que la pandemia generó nuevas infecciones debido a que todo el esfuerzo sanitario se centró en el COVID-19.

Estas declaraciones las ofreció en el marco del 14to aniversario de Stop VIH, quienes trabajan en la prevención, educación y detección temprana del virus de inmunodeficiencia humana.

Campos destacó el VIH es una realidad en el mundo entero, por lo que Stop VIH se plantea retos que en los últimos dos años no pudo cumplir por la pandemia.

Este año retomarán las charlas educativas para prevenir contraer el virus en las escuelas de Nueva Esparta. Además, estarán haciendo pruebas de despistaje en comunidades de la isla de Margarita.

En este 2.022 contarán con el apoyo de ONU-Sida la cual desarrollarán en las redes sociales en los próximos tres meses. Este proyecto está enmarcado en 14to del aniversario de Stop VIH y con el fin de evitar más contagios.

A mediados de año realizarán una campaña para la inclusión de las personas LGBT+ lo cual es importante para Nueva Esparta y el país, que necesita visibilizar la inclusión y el respeto.

La directora de Stop VIH, Silvimar Campos relató que durante el año 2021 las personas con el virus recibieron su tratamiento gracias a las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con ONU-Sida, OPS y el Fondo Global.

A pesar de esto, hay un grupo de personas que crearon resistencia a la TND, el único antirretroviral que entró al país como donación. Próximamente estará entrando una segunda donación que cubrirá a este grupo que generó tolerancia y a otros, por los próximos dos años.

Campos lamentó que en el país no haya los reactivos para hacer la prueba Elisa de cuarta generación. Esto provoca que no exista un registro real, ya que no hay acceso a nuevas detecciones.

Estima que en Nueva Esparta cinco mil personas estén viviendo con VIH en estos momentos. A su vez, dijo que no hay un registro por decesos relacionados con el virus o nuevos contagios.

Puntualizó que el Gobierno nacional no invierte en la compra de los antirretrovirales, reactivos para detección y seguimiento del VIH.