▷ Caribes barrió en casa y viaja a Valencia con 2 juegos de ventaja en la Gran Final #20Ene

Un cuadrangular de Víctor Reyes en el cierre del séptimo inning, rompió empate a cuatro carreras y dio a Caribes de Anzoátegui el triunfo de 5-4 sobre los Navegantes de Magallanes, su segundo de la Serie Final de la temporada 2021-2022 de la LVBP.

Este resultado pone a Caribes en ventaja de 2-0, luego de barrer en su casa del parque Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Además, agrega un elemento de presión para Magallanes, que desde mañana jugará tres desafíos en su hogar del estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Si los Navegantes quieren ganar el título, deberán sobrevivir en su feudo y volver al balneario oriental, lo cual les obliga a jugar un mínimo de seis desafíos.

Por su parte, la novena de Anzoátegui ya ha recorrido la mitad del camino en su ruta altítulo. Ya atesora dos de las cuatro victorias que necesita, por lo cual intentará su segunda coronación consecutiva con barrida incluida. En este instante, Caribes tiene seis triunfos consecutivos en series decisivas.

La victoria fue a parar al récord del mexicano Esteban Haro (1-0), quien en esta oportunidad fue traído desde el séptimo capítulo. Abandonó el juego al inning siguiente, debido a una pequeña molestia en la espalda. Al final del juego declaró que “ya se sentía bien”.

Silvino Bracho entró en el octavo capítulo para apuntarse su segundo salvado de la fase. Esta vez su trabajo fue de cuatro outs. En total, el mánager Mike Álvarez utilizó seis brazos para concretar esta ganancia.

El revés terminó anotado en la foja de Wilking Rodríguez (0-1), víctima del decisivo estacazo de Víctor Reyes. La nave echó mano a seis brazos durante su travesía del día.

En este desafío de 4 horas 33 minutos y que contó con la presencia de 7.308 aficionados, Magallanes soltó ocho imparables y Anzoátegui nueve. Al campo no se registraron errores. Valga decir que los valencianos, quienes en el primer juego de la serie tomaron ocho boletos, esta vez recibieron seis y dejaron a ocho corredores varados en las bases. Caribes disfrutó de siete de ellos y sumó a nueve hombres dejados en circulación.

Magallanes bautizó la pizarra durante su segunda ofensiva. Pablo Sandoval sacó boleto y Leonardo Reginatto le secundó con imparable a la izquierda. Jesse Castillo congestionó las almohadillas sin outs, al soltar sencillo a la derecha. Henry Centeno abridor por Caribes, golpeó a Alejandro De Aza para forzar la carrera de Sandoval. Sobre la marcha, Arturo Nieto bateó para doble matanza al rodarla por la grama corta, circunstancia aprovechada por Reginatto para que la nave partiera con ventaja de 2-0.

Caribes igualó 2-2 en el cierre del tercer acto. Rafael Ortega se embasó en jugada de selección, mientras Víctor Reyes y Niuman Romero tomaron boletos para llenar los cojines ante el zurdo abridor Yohander Méndez. Willians Astudillo se ponchó abanicado, pero Asdrúbal Cabrera despachó doble a la izquierda para empujar a Reyes y Romero para equilibrar el marcador. El batazo explotó a Méndez y propició la entada de Henderson Álvarez, quien controló a Tomás Telis para concluir la rebelión.

En el amanecer del cuarto inning, volvió a la carga contra Henry Centeno para retomar la delantera 3-2. Después de dos outs, Alejandro De Aza quedó a salvo en jugada de selección, quien luego se movería a la intermedia, merced a lanzamiento descontrolado a la intermedia. En ese instante, Arturo Nieto descargaría triple a la derecha para fletar al dominicano con la ventaja.

En la baja del quinto acto, Caribes apeló a su poder para irse al frente 4-3 ante el dominicano José Rafael “Jumbo” Díaz. Niuman Romero comenzó con inatrapable a la izquierda y Willians Astudillo la desapareció en línea por la izquierda, su segundo jonrón de la Serie Final para darle un vuelco al marcador.

En el sexto ataque de los Navegantes, se presentó la igualada 4-4 contra Lester Oliveros. Alejandro De Aza se embasó por selección y Arturo Nieto logró infield hit por la antesala. Gabriel Noriega llegaría entonces con imparable a la derecha para empujar la carrera del quisqueyano De Aza.

En la conclusión del séptimo, ante el relevista Wilking Rodríguez, Víctor Reyes a modo de saludo soltó cuadrangular por la derecha para romper el empate y definitivamente poner arriba 5-4 al elenco aborigen.

Luego de caer el out 27, Reyes declaró sus impresiones a La Tele Tuya y a LVBP.com.

“Esta noche me trabajaron en la zona. Pude conectar bien uno de esos pitcheos y la bola se fue. En verdad deseaba jugar en Puerto La Cruz. Frente a mi familia. Esto produce una gran emoción. Hoy salió el batazo y eso me llena de mucha alegría. Ahora vamos a Valencia con ventaja de 2-0 a rematar la faena. Vamos allá a dar el 100 por ciento ante un equipo como Magallanes que no es nada fácil”, señaló el jugador más valioso del encuentro.

Niuman Romero, antesalista de Caribes, deleitó con varias intervenciones de alta factura con el guante. También dejó su mensaje en las pantallas de TLT

“Este equipo es fenomenal. Nunca se da por vencido. Tenemos bateo oportuno y cerrada defensiva. La serie es difícil. Magallanes es tremendo equipo. Queremos quedar campeones y no dejaremos de jugar duro”, indicó el capitán de la Tribu.

Silvino Bracho habló sobre su salvado de cuatro outs con la LVBP.com.

“Hoy entré frío. Le dije al mánager Mike Álvarez que podía utilizarme desde el octavo inning, cuando surgió la molestia en la espalda de Esteban Haro, que afortunadamente no es para preocuparse. Mi trabajo es ayudar al equipo y siempre que me sienta en condiciones voy a ayudar. La Serie Final no se ha terminado. Vamos a Valencia, donde Magallanes, que es un equipo compacto, intentará ganar los tres juegos para regresar en ventaja a Puerto La Cruz. Nosotros trataremos de que eso no ocurra. Una vez más, Caribes ha demostrado que no es fácil ganarle en su casa”, exclamó el autor de dos salvamentos en esta fase.