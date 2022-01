Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de enero de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 20 de enero de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Armonía

Número de suerte: 3225

Le darás una ayuda a una persona querida y la vida te lo recompensa. No tengas dudas en un nuevo negocio que te ofrecen. Has respiración lo necesitas. No te sientas culpable de nada. Cambios en el look. No te quedes callado (a). Algo que no se daba que logras. Invitación a comer.

Trabajo: Nuevos proyectos. No permitas que maltraten a personas que trabajan contigo. Cuidado con compañeros que no dicen la verdad.

Salud: Evita el exceso de carbohidratos.

Amor: No entiendes por qué tu pareja no llega acuerdos. Cambios de fecha. Controla las críticas.

Parejas: Algo con un ritual que debes hacer. Tendrás mucha fuerza para hacer lo que una persona muy querida te pide.

Solteros: Algo con milagro que vivirás. Llega algo para arroparte. Alégrate tu vida cambia. Escucha a los demás

Mujer: Dinero que te cancelan. Cena especial. Movimiento prosperidad. No permitas que te controlen. Estas buscando algo nuevo.

Hombre: Debes dar apoyo a un amigo. Una persona que te vigila pero porque está enamorado de ti. Cuidado con pasillos oscuros.

Consejo: Cambio de ideas, que te favorece.

Tauro

Palabra clave: Justicia

Número de suerte: 9131

Celebraciones en familia. Cambios. No puedes decir lo que sientes. Compra y venta. Debes olvidarte de discutir en una reunión. Angustias. Rupturas. Alguien te ayuda o te apoya en lo que haces. Cuida más la relación. No permitas que otros hablen por ti. Problema con un tanque de agua potable.

Trabajo: Estabilidad profesional. Sales de un obstáculo. Nuevos resultados laborales. Es el momento de tu vida de tomar decisiones.

Salud: Dolor en las mano.

Amor: Llegan personas a tu casa que quieres mucho. Una persona cerca de ti muy enamorado (a).

Parejas: Debes cuidar más a tu mascota. Deja el pasado. Solo dios todo sale bien.

Solteros: Cuidado ten calma en lo que haces. Deja el pasado. Triunfos y alegrías. Alguien llega a tu casa.

Mujer: Compra de cortinas. Cambios inesperados. Compra de alimentos. Te sientes muy cargada.

Hombre: nuevas cosas que llegan a tus manos. Personas nuevas en tu vida. Dinero que te cancelan.

Consejo: Cumple con tus deberes.

Géminis

Palabra clave: Paciencia

Número de suerte: 5086

Enfrentamiento entre hermanos. Paseos. Estarás en un sitio donde logras lo que quieres. Problemas que debes enfrentar con una persona conocida. Se prudente con lo que haces. Algo con unas fotos que te causan problemas. Recibes en tus manos algo para un ritual que debes realizar.

Trabajo: Llamadas importante. Encuentras el empleo perfecto lo que buscabas. Amigos del pasado que te busca.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Llego el momento de salir del estrés. Nuevas energías. Nuevos caminos. Decisiones que tomas.

Parejas: Nuevas transacciones. Una persona que te busca con alegrías. Intrigas. No te dejes engañar.

Solteros: Nuevas etapas en tu vida y con personas extranjeras. Cambio todos los días.

Mujer: Te sientas sola, pero es porque tú quieres. Personas cercanas que te quieren mucho enfrentan una situación.

Hombre: Nuevos caminos. Una fuerza interna que te ayuda a salir y hacer las cosas. Personas que te dan la mano.

Consejo: Baja la guardia, eso te hace más fuerte.

Cancer

Palabra clave: Maestro

Número de suerte: 7282

Debes cancelar una deuda. No discutas tanto ya que te atrasa todo. No te encierres en el pasado. Utiliza tu intuición. Un nuevo camino que logras y veras los cambios en lo que quieres. Pides algo que te lo entregan. Tus muertos necesitan de tu atención. Algo con una música especial.

Trabajo: Un familiar que te pide ayuda en algo que necesita en lo económico. Deja la flojera sal a la calle y consigue empleo.

Salud: Atender dolor en tobillo.

Amor: Te cancelas un dinero pendiente haces negocios. Te abres a una nueva etapa de tu vida. Mudanzas.

Parejas: Cuidado con una nueva relación o alguien que te sigue. Te sientes triste en tu entorno.

Solteros: Estarás compartiendo con personas muy cercanas donde vives. Debes seguir trabajando en lo que quieres.

Mujer: Cuidado con las personas casadas te lo estoy avisando. Un nuevo empleo o cambios de ciclos.

Hombre: La prosperidad está de tu lado en este momento ya que vendes cosas o sales de algo que no quieres.

Consejo: Has lo que tienes que hacer.

Leo

Palabra clave: Perfección

Número de suerte: 1184

Nuevos negocios. Debes entender cosas nuevas en tu vida. Llego el momento de decir algo. Celebraciones. Cuidado con una planta donde vives. Algo con tu nombre en una reunión. Matrimonio y celebraciones donde serás invitada especial. Madre que necesita de ti.

Trabajo: Recibes bendiciones laboral. Hombre de poder que te ayuda a conseguir un nuevo empleo. Buenas vibras.

Salud: Hacer exámenes de sangre.

Amor: Cuidado con los perjuicios. No permitas que las bajas pasiones dominen tu vida.

Parejas: Una nueva vida pero cuidado con tu familia o hijos. Pon distancia con personas que te traen problemas.

Solteros: Éxitos y logros. Sabes que hay cambios en tu entorno pero no sabes qué es lo que pasa pendiente.

Mujer: Compra y venta de algo propio. No dependas de otras personas. Tienes protección espiritual.

Hombre: Reuniones que sientes que no llega a ningún lado. recuperas algo perdido. Sorpresa con niños.

Consejo: La arrogancia no es buena.

Virgo

Palabra clave: Guía

Número de suerte: 0130

Debes ponerte protección para asistir a un evento. El amor llega a tu lado. Nuevas personas en tu vida. Nuevas aperturas. Viajes de ida y vuelta. Sale el sol para ti. Felicidad. Logros. Placer. Inicias un nuevo negocio donde serás muy próspera. Llamadas por algo que estas esperando.

Trabajo: No discutas en tu sitio de trabajo quédate tranquilo (a). Viajes de ida y vuelta por trabajo.

Salud: Atender tus pies.

Amor: Debes estar seguro (a) de lo que haces. Cuidado con un recién conocido (a) que está contigo.

Parejas: Celebraciones y alegrías. Te sentirás muy solo (a) en tu entorno. Cambios en tu vida.

Solteros: Inicias estudios. Cierras un ciclo e inicias otro. No pierdas el tiempo con personas negativas.

Mujer: Nuevos inicios. Sales de una deuda pendiente. Tomarás una decisión de mudanza.

Hombre: Un secreto familiar en tu entorno que sale a la luz. Nuevas aperturas. El amor llega a tu vida.

Consejo: Haz ejercicios de respiración.

Libra

Palabra clave: Obras

Número de suerte: 8937

Buenas noticias. Concretas algo en una conversación. Éxito en una reunión familiar. Estas pendientes de compromisos. Algo con una elección donde estarás en la lista de los ganadores o que serás llamado (a). Cuidado cambia tus pensamientos. Debes ser agradecido (a) con la vida. Bendiciones.

Trabajo: Debes estar seguro (a)n del cambio laboral. Cuidado con personas que te dicen cosas. Algo rápido que llega.

Salud: Hacer revisión en los ojos.

Amor: Te sentirás triste por alguien que se va de tu lado o te vas tú. La relación mejora después de un evento.

Parejas: No hables de más en una reunión. Te sentirás feliz ya que logras algo con una persona cercana que te gusta mucho.

Solteros: Preocupaciones por un viaje pendiente. Mujer muy amorosa que está a tu lado te apoya.

Mujer: Firmas de documentos que debes estar pendiente. Cuidado con personas que están pendiente.

Hombre: Amigos que te molesta su actitud. Cuidado quien administra tu dinero. Estudios que inicias.

Consejo: Harás muchas cosas hoy, que te hace muy feliz.

Escorpio

Palabra clave: Logros

Número de suerte: 1337

Estudios que debes continuar. Actúa no te quedes detenido (a). Viajes de ida y vuelta. Inversiones en una oficina. No te quedes en sitios oscuros. Algo con ejecutivos que te sorprende. Nuevas relaciones y amigos. Cambios. Decisiones apresuradas. Alguien está pendiente de tu persona.

Trabajo: No hagas las cosas igual a tus compañeros. Se tú mismo (a). Sales de un apuro laboral.

Salud: Alergias de piel.

Amor: La armonía llega a tu vida. El amor toca la puerta de tu corazón. Sales de mañana con una bella sorpresa.

Parejas: Hoy tomarás tu norte. Te cuentan una historia que te mortifica. Una mujer te aclara una situación.

Solteros: alguien que llega para darte un consejo. Entregas un trabajo pendiente. Caminos abiertos.

Mujer: Algo con diseños. Te regalan algo que quieres. Sales al cine o disfrute en la tarde cuidado con la noche.

Hombre: Caminos abiertos para tomar la decisión de fijar fecha. Le dirás a una persona que le quieres mucho.

Consejo: Sigue en tu lucha, que nadie te detenga.

Sagitario

Palabra clave: Liberación

Número de suerte: 5367

Alguien te pide ayuda en tu casa o vecinos. Cuidado con el dinero. Cambios inesperados. Baños espirituales que debes hacer. Planes y nuevos proyectos. Debes resolver algo para que no tengas conflictos. Cambios en tu entorno. Jefe o alguien de poder que te busca para solucionar.

Trabajo: Cambios que llegan para ti en lo laboral y económico. Viajes en carretera por negocio.

Salud: Dolor de cervical.

Amor: Conoces a una persona en una librería. Llegas acuerdo para un viaje que concretas con tu pareja.

Parejas: Te regalan un paquete con alimentos. El poder está en tus manos. No discutas en la calle.

Solteros: Cuidado con lo que dices por un teléfono. Este día será de cambios en lo personal.

Mujer: Ignoras a una persona cercana que te gusta. Algo con un hombre que parece un emperador.

Hombre: Compra de vehículo. Cuídate de una mujer que está pendiente de ti y lo tuyo.

Consejo: Controla tu mal carácter.

Capricornio

Palabra clave: Vivir

Número de suerte: 1129

Darás un asesoramiento y te trae buenos frutos. Algo con chocolates. Cuidado con lo que dices en una reunión. Algo con datos que te dan. Nuevos negocios de compra y venta. Paseos a sitio de montaña y mucho frio. Cuidado con las personas que tú recomiendas. Ayudas a un amigo.

Trabajo: Tienes las herramientas para conquistar lo que quieres en lo laboral. Nuevos inicios.

Salud: Estrés.

Amor: escucha consejo de persona adultas. Nuevas promesas de tu pareja actual que no sabes si aceptar.

Parejas: No dependas de los demás. Debes sentirte orgulloso (a) de ti Mismo. Superaciones en estufido o trabajó.

Solteros: Debes atender a tus muertos. Cambios necesarios en una fecha o viaje. Venta de ropa en positivo.

Mujer: Sientes que en tu casa se escuchan cosas. Nuevas personas. Alguien que te busca o te persigue.

Hombre: Nuevas amistades. Hombre adulto que busca. Buscas una estabilidad económica.

Consejo: Has ejercicios de respiración, llénate de energías.

Acuario

Palabra clave: Ganancias

Número de suerte: 8027

Sabes que no tienes nada, entonces búscalo no te quedes en tu casa. Algo con un taxi donde te trae buena pro. El amor de tu vida llega. Nuevas personas para algo de viviendas. Estarás ganado. Mudanzas y cambios. Movimientos y alegrías. Mujer que te firma un documento.

Trabajo: Personas a tu lado que no te convencen por su actitud. Olvida el pasado en lo laboral.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Nuevas esperanzas y proyectos. Gran capacidad para amar. Nuevas informaciones de alguien especial.

Parejas: Usa la razón en los momentos de crisis. Compra de ropa. Deja las cargas busca ayuda.

Solteros: Persona que te busca, con la que habías discutido. Recibes un mensaje importante.

Mujer: Una persona que se había ido de tu vida te busca. Resuelves un problema. Encuentros.

Hombre: Nuevas aventuras. Tienes cosas importantes que realizar. Recibes un regalo. Compra de niños.

Consejo: Llegas acuerdo sin necesidad de discutir.

Piscis

Palabra clave: Libertad

Número de suerte: 4722

Queridos muchas luces y estrellas en tu entorno. Alegrías con tu grupo de trabajo. Noticias importante del exterior. Controla las dudas, aclara las cosas para que las ideas se hagan realidad. Todo sale bien sigue en tu camino. La lucha continua. Aléjate de personas comprometidas.

Trabajo: Nuevas relaciones laborales. Es el momento de tener paciencia con los que trabajas. No comentes nada de lo que escuchas.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Vences una situación de enfrentamientos con tu pareja. Logros. Alegrías por lo que te dicen. Reconciliación.

Parejas: Cuidado con las decisiones apresuradas. No digas algo que después te puedas arrepentir.

Solteros: No permitas que jueguen con tus sentimientos. Logras un empleo. Dinero que llega y solucionas un problema.

Mujer: Limpia bien tu casa espiritualmente ya que hay momentos que no quieres llegar.

Hombre: Se más humilde en lo que te ofrecen. Avances. La felicidad llega a tu lado. Sacrificios.

Consejo: Se optimista, vas por buen camino.