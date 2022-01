Tips para lavar la ropa del bebé

1. Lavar por separado

La ropa del bebé se recomienda lavar por separado durante los primeros seis meses, pero no es solo la ropita del bebé sino también su ropa de cama, toallas… Es recomendable utilizar un programa para ropa delicada o lana, lavar con agua tibia y no utilizar suavizantes o aditivos. El jabón más utilizado es uno neutro especial para prendas delicadas o hipoalergénico y no olvidéis hacer un buen aclarado (sobre todo cuando se lava a mano). Como en todas las teorías siempre hay gente que piensa que no es necesario, aunque todas coinciden en que los pañales de tela deben lavarse por separado. ¡Tu eliges!

2. Sobre tender y planchar

Sobre cómo tender la ropa no hay una opción clara. Hay quien prefiere tenderla al sol y quien cree que tenderla al aire es un error. En principio, todo depende de dónde vivamos, los vecinos, la contaminación… Si queremos tender la ropa dentro de casa, lo mejor es dejarla secar sobre una toalla que absorba la humedad. Respecto al planchado, como norma general, no tendremos que planchar la ropa del bebé y en caso que sea necesario evitaremos utilizar temperaturas muy altas.