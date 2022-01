El lavado es muy importante para que la ropa oscura o negra no pierda su tonalidad y no se vea desgastada. Si tienes estas prendas, seguro que te preguntas cómo lavarlas bien. La verdad es que no es tan complicado. Solo tienes que seguir esta serie de pasos y de recomendaciones que te damos para que sepas cómo lavar la ropa negra para que no pierda color:

Dale la vuelta a la ropa oscura o negra antes de meterla a la lavadora porque así evitarás que se le vaya el color y que, además, esta pérdida de tono no sea uniforme.

Dale la vuelta a la ropa oscura o negra antes de meterla a la lavadora porque así evitarás que se le vaya el color y que, además, esta pérdida de tono no sea uniforme.

La ropa oscura o negra siempre tiene que lavarse en agua fría porque el agua caliente ayuda a eliminar las tintas que se han utilizado para darle el color. Algunas lavadoras tienen un programa específico pero, si no es tu caso, elige siempre uno con una temperatura que no sea superior a los 30 grados centígrados. Además, es importante que el programa que elijas sea de corta duración para evitar que la ropa se esté lavando durante mucho tiempo.

El detergente es otra de las piezas clave al hablar de cómo lavar la ropa negra para que no pierda color. Siempre es importante utilizar detergente para ropa negra porque ya están preparados para evitar esa pérdida de color al no contener aditivos ni blanqueadores.

Si la ropa tiene alguna marcha, puedes utilizar el quitamanchas especial para ropa negra o uno normal, con efecto blanqueante, previamente a lavarla para eliminarla, pero con mucho cuidado y solo si es totalmente necesario porque suelen arrastrar el color. Por ello, en todo caso, siempre es preferible que elijas aquellos blanqueadores que son específicos para la ropa de color.