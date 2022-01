Conindustria: Sí hubo mejora económica en el 2021 pero el Estado no hizo «un gran esfuerzo»

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, insistió este lunes en que el país “mejoró” económicamente en el año 2021 en comparación al 2020 porque empresas privadas “mejoramos” las condiciones, incluso aumentando el pago a trabajadores en dólares. Y en ese sentido sostuvo que el Estado “no ha hecho un gran esfuerzo”.

“Sí hubo un crecimiento del año 2021 con relación al año 2020, aunque estuvimos en plena pandemia. Regresaron las remesas a nuestro país, eso incidió. También la dolarización transaccional que fue llevada al ingreso de muchos trabajadores privados. El Estado no ha hecho un gran esfuerzo, sino que nosotros mismos mejoramos las condiciones. No hay porque no crecer si se siguen las recomendaciones que estamos dando”, expresó Pisella en entrevista con Áryeli Vera para Unión Radio.

El experto en temas económicos aseveró que uno de “nuestros principales problemas es el poder adquisitivo, que se va a recuperar es con producción y actividades económicas. Es una contradicción que la voracidad fiscal es para los productos nacionales, mientras que los productos importados gozan de un amparo. En cuarto lugar, necesitamos que los servicios públicos vayan mejorando paulatinamente, igual que el combustible. Necesitamos generar confianza y seguridad jurídica: hay leyes que tienen que revisarse como la Ley Laboral. A nuestros trabajadores les incrementamos hasta un 60% en su remuneración en dólares, también recuperamos la contratación de personal”.

“Se debe atender los problemas de las pequeña y mediana industria, ellos necesitan un poco más de atención. Hemos pedido también que regrese el pago del IVA mensual. Para recuperar el poder adquisitivo, por lo menos llegaría si se sostiene en el tiempo estas medidas, sería dentro de unos 10 años, pero se debe preparar la política de economía”, acotó.

“No se consultó con los gremios” la Ley de Registros y Notarias

Además criticó que la administración de Nicolás Maduro “no tomó en cuenta a los gremios para acordar” el ajuste de la unidad tributaria de la nueva Ley de Registros y Notarías.

“No hubo una consulta pública ampliada con los gremios con quien tenía que hacerse. No hubo un estudio económico que soportara dichos incrementos. Lo que se pretendía era que se ajustara la unidad tributaria y lo que se hizo fue un cambio con el valor del petro con el cual muchos analistas no están de acuerdo (…) lo que se hizo fue elevar las tasas exponencialmente a lo que veníamos pagando (…) esta ley nos golpea a todos, desde el ciudadano que quiere sacar un permiso de viaje para su hijo, del que quiere vender un carro, un apartamento; pero cuando tú elevas esas tasas, lo que haces es perjudicar”, destacó.