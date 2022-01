Contagios por covid-19 se dispararon 826 % desde la llegada de ómicron

La vicepresidenta de la SVI Patricia Valenzuela dijo que los casos de covid-19 en el país van a seguir produciéndose y el aumento de los contagios con ómicron ha sido exponencial. Su recomendación: «Si usted se siente mal, tiene mocos, congestión nasal, está ronco o le duele la garganta, tiene un dolor de cabeza, malestar general, quédese en casa, aíslese; y enseguida haga contacto con el médico de cabecera»

Como la ola «más grande desde la aparición del primer caso de la covid-19 en Venezuela», así describió la vicepresidenta Delcy Rodríguez el actual repunte de contagios en el país.

Y es que por primera vez Venezuela llegó, el martes 18, a los 2.090 casos en apenas 24 horas; esto según datos oficiales que dan constancia de que el pico más alto de contagios se dio cuando apenas iniciaba el proceso de vacunación el 4 de abril del 2021, día en el que se registraron 1.786 nuevos casos.

Justo esta ola de contagios se dio a poco menos de un mes de haberse detectado los primeros casos de la variante ómicron, una mutación del virus original del SARS-CoV-2 que es más contagiosa, pero se presume que menos letal que todas las variantes detectadas hasta ahora.

El 22 de diciembre, Nicolás Maduro anunció que se habían detectado los primeros siete casos de la variante ómicron en el país. Para ese día la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la covid-19, registró 253 nuevos casos, cifra que aumentó un 826 % para el 18 de enero.

Los casos de covid-19 comenzaron a incrementar a partir del 7 de enero, cuando rompió la meseta y llegó a los 401 contagios. Desde entonces no han parado de subir. La última semana del 10 al 16 de enero cerró con 7.735 nuevos casos.

En siete de los últimos 10 días Caracas ha estado a la cabeza de los contagios, mientras que los otros tres días ha sido Miranda, ambos superando diariamente el 30% de todos los contagios a nivel nacional.

A pesar de todo esto, las muertes por covid-19 se mantienen en niveles muy por debajo a los registrados en otras olas y ante el acecho de otras variantes. El 18 de enero el país registró cuatro fallecimientos por complicaciones derivadas de esta enfermedad, para sumar así 5.387 víctimas de esta pandemia.

Antibióticos y parasitarios están lejos de ser efectivos para el covid-19

La Sociedad Venezolana de Infectología se manifestó el martes 18 de enero ante el repunte de casos de covid-19 en el país y las medidas que se deben seguir a dos años de la pandemia.

Aclararon que hoy el covid-19 sigue más activo que nunca a nivel mundial, sobre todo con la aparición de ómicron, que ha resultado ser altamente contagiosa.

Aseguraron que, aunque ómicron está produciendo menos compromiso pulmonar y por ende menos tasa de hospitalizaciones y muertes, eso no significa que sea totalmente benigna, ya que siguen ocurriendo, en particular en los no vacunados, hospitalizaciones, complicaciones, muertes covid-19 prolongado y otras secuelas.

Desde la Sociedad Venezolana de Infectología señalaron que es deber ético y legal de cada especialista médico estudiar los aspectos clínicos y terapéuticos del covid-19. Manifestaron que «con gran preocupación se ha observado en algunos profesionales de salud, prácticas inadecuadas que demuestran insuficiente conocimiento médico».

Señalaron como ejemplos:

Las largas listas de medicamentos, mismas que señalaron que no siempre son lo mejor, ya que estas potencian toxicidades e interacciones. Adicionalmente, existe suficiente evidencia médica sobre Ivermectina, Azitromicina, Hidroxicloroquina, entre otros, fármacos que no sirven contra la covid-19.

Los antibióticos no sirven contra la covid-19, e indicar múltiples antibióticos, o en dosis muy altas, promueve mayor toxicidad, aparición de efectos adversos y costos inadecuados.

Molnupiravir o Favipiravir, son análogos nucleósidos que no deben darse en mujeres embarazadas o en jóvenes en edad fértil reproductiva.

Dióxido de cloro y ozonoterapia no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia por no tener ningún respaldo científico.

Desde la SVP reiteraron que, aunque hoy se sabe más de la enfermedad de la covid-19, se conoce cómo protegerse mejor de la enfermedad y se cuenta con una amplia gama de vacunas que han demostrado eficacia y seguridad, se debe resaltar y fortalecer lo siguiente:

Es necesario aumentar la COBERTURA DE VACUNACIÓN, todavía hay muchas personas que no se han vacunado por múltiples razones.

Se debe seguir ampliando la VACUNACIÓN EN NIÑOS desde los tres años de edad, con dosis de Sinopharm y Sinovac. En la medida que se tengan los resultados de nuevos estudios es probable que se amplíe la edad de la vacunación a menores.

REFORZAR LA VACUNACIÓN, se ha aprendido que la inmunidad producida por la vacunación o por la infección no es tan duradera como se esperaba, por lo cual se ha instaurado de manera escalonada la colocación de la tercera dosis o refuerzos en las personas que tienen más de seis meses de la segunda dosis.

Se debe promover el uso de la MASCARILLA de manera universal, en especial en espacios cerrados, donde no se pueda mantener la distancia o ante aglomeraciones.

EVITAR espacios cerrados y mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.

Festividades de diciembre un escenario perfecto

La médico infectólogo y vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), Patricia Valenzuela, aseguró que ante este repunte de contagios de covid-19 en el país es necesario considerar que ya en el mes de diciembre se habían confirmado casos de la variante ómicron, la que hoy domina al mundo, liderando más del 80 % de los nuevos casos.

Señaló que hasta ahora se sabe que ómicron se transmite de tres a cinco veces más que la variante delta, que también entra en la categoría de preocupación.

Explicó que esta variante se compara a la delta y no con la cepa original, porque de compararse con el linaje original el nivel de contagio es millones de veces superior.

Para Valenzuela, la variante ómicron llegó al país justo con las festividades decembrinas y a una población ya cansada porque son dos años de pandemia. Además, la administración de Nicolás Maduro levantó las restricciones que hasta ahora había impuesto.

«Hemos visto que la gente dejó de usar la mascarilla, hubo encuentros numerosos», manifestó, al explicar las primeras causas de este brote de covid-19 que vive hoy el país. A esto se le suma que Venezuela tiene una tasa de vacunación que todavía «no es óptima, seguimos teniendo una cobertura muy baja de adultos con dos dosis», lo que hizo un escenario perfecto para la alta tasa de contagios que se vive el día de hoy.

Según la última actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), apenas un 40,4 % de la población ha recibido el esquema completo de inmunización contra la covid-19.

Es por esto que la especialista Patricia Valenzuela hizo hincapié en la necesidad de que los ciudadanos mantengan las medidas de protección, que hasta ahora han dado resultado para evitar la propagación de la covid-19.

«El venezolano debe ponerse al día con su vacunación contra la covid-19, esto es lo más importante y forma parte de ese granito de arena de responsabilidad que debe agregar el ciudadano para juntos salir de la pandemia o por lo menos acercarnos un poquito más a lo que era la normalidad del 2019», enfatizó.

Menos pruebas

Asimismo, la médico infectólogo Patricia Valenzuela, destacó que en la actualidad otro de los problemas que vive el país en casos de covid-19 sigue siendo la capacidad de diagnóstico, que ha disminuido «de manera importante sobre todo de noviembre hasta empezando enero».

Durante este período el número de pruebas PCR en tiempo real que se estaban realizando en el país cayó de manera estrepitosa, «esto se vio reflejado en los datos oficiales, donde veíamos que ocho, nueve y hasta 10 estados no reportaron casos y no era porque no había, era porque el reporte oficial incluye aquellas personas que tienen PCR positiva, pero si no estaban haciendo pruebas, pues obviamente no estás diagnosticado».

«El contraste de los últimos días en parte puede responder a la deficiencia en la capacidad diagnóstica», detalló la vicepresidenta de la SVI.

Por su parte, este miércoles 19 de enero la directora de la OPS, Carissa Etienne, informó que los casos de covid-19 siguen acelerándose en la región, para llegar a 7.200 mil nuevos contagios y más de 15 mil muertes relacionadas con esta enfermedad.

Señaló, además, que a medida que los casos de covid-19 aumentan también lo hacen los casos de influenza activa, por lo que para detectar casos de coronavirus se hace necesario practicar pruebas de manera activa, aprovechando las pruebas rápidas.

Sin embargo, Etienne advirtió que la región enfrenta «una escasez de pruebas para el covid-19».

Detalló que es necesario que las pruebas de antígeno se dejen para quienes tienen síntomas de covid-19 y que puedan convertirse en focos de contagio, y a los asintomáticos, enviarlos a cuarentena siguiendo las medidas de salud pública.

«La capacidad de pruebas se verá limitada por un tiempo», dijo la representante de la OPS, quien destacó que justo en este momento es necesario que la población en general «confíe en todas las medidas para protegernos a nosotros y a los demás».

¿Qué viene para Venezuela?

La vicepresidenta de la SVI, Patricia Valenzuela, dijo que los casos de covid-19 en el país van a seguir, el aumento de los contagios con ómicron en el mundo ha sido exponencial y Venezuela no será diferente. El incremento de casos va a ser importante y por eso el llamado es a la conciencia y hay que prepararse».

Comparó la transmisión de casos de ómicron con el sarampión, uno de los virus más contagiosos que hay en el mundo y solo la vacuna ha logrado controlar su preparación.

«Si usted se siente mal, tiene mocos, congestión nasal, está ronco o le duele la garganta, tiene un dolor de cabeza, malestar general, quédese en casa, aíslese y enseguida haga contacto con el médico de cabecera».

Para Valenzuela, no es momento de que la población se confíe con lo que ocurre, «el número de casos va a aumentar la posibilidad de que las personas en situaciones de riesgo desarrollen formas severas de la covid-19».

«No está bien que la persona diga: No importa que me infecte. No, usted no sabe cuál pueda ser la evolución y es como una ruleta rusa. Es posible, además, que te da a ti y puedes contagiar a otra persona a la que le afecte de forma más severa, por eso es el llamado a la conciencia del cuidado individual para cuidar al prójimo».

