Diosdado Cabello mostró letreros de «se busca» con fotos de periodistas

El primer vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, mostró varios afiches con la palabra «Se busca» y la foto de varios periodistas. Esto durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

«Se buscan por ladrones todos», comentó Cabello al mostrar en las cámaras de VTV las imágenes impresas de los afiches en los que mencionaba a Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola, Rafael Poleo, entre otros.

En los carteles también aparecieron fotos de opositores como Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González, entre otros.

Además, en los afiches se lee la palabra «ladrón» y «ladrona».

Esta no es la primera vez que esta situación ocurre. El pasado 5 de enero Cabello advirtió con «sorpresas» a los dirigentes de la oposición.

«Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había», expresó Cabello en una transmisión anterior en amenaza a los opositores.

