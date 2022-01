EEUU | Los trabajadores LGBT en EE.UU. ganan un 10 % menos que la media

Los trabajadores de la comunidad LGBT en Estados Unidos ganan salarios un 10 % inferiores a la media de empleados del país, denunció este miércoles un informe de la organización Human Rights Campaign.

Un estudio realizado a 7.000 empleados LGBT con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales arrojó que su ingresos medios son de 900 dólares semanales, aproximadamente un 90 % de los 1.001 dólares que gana un trabajador promedio en Estados Unidos.

«Las personas de color LGBTQ+, las mujeres y los hombres transgénero y las personas no binarias ganan incluso menos en comparación con el trabajador típico» destacó Human Rights Campaign, una de las mayores ONG defensoras de la comunidad LGBT.

Las mujeres LGBT ganan unos 875 dólares semanales de promedio, las personas LGBT de color unos 800 dólares, los indígenas unos 700 dólares, los hombres trans también 700, y las mujeres trans unos 600 dólares.

Did you know that LGBTQ+ workers earn less than our cis peers? Moreover, trans, non-binary and LGBTQ+ POC face even more pay disparities.

Data from HRC Foundation’s new report highlights these and other wage gaps impacting our community. https://t.co/FU9wIrlnvo

— Human Rights Campaign (@HRC) January 19, 2022