Horóscopo del 20 de enero 2022 de Mhoni Vidente

Se acerca el fin de semana, pero antes de que llegue, Mhoni Vidente nos dice qué nos deparan los horóscopos para este jueves 20 de enero.

ARIES

Ten cuidado con problemas en el cuello y espalda, esos son dolores que trae el estrés, así que trata de estar más tranquilo. Haces trámites de pagos de cosas que tienes pendientes. Será un día pesado en el trabajo, pero superarás todas las pruebas y te darás cuenta que eres capaz de hacer cosas que no imaginabas.

TAURO

Sigue el ejercicio o dieta, ya te estás viendo de lo mejor. Cuídate de un amor del pasado que hablará de ti por despecho, trata de quedar en paz siempre en tus relaciones sentimentales y trabajos. Vendrá una corriente de energías positivas que te llenarán de ilusiones para formar algo muy especial en tu vida.

GÉMINIS

En el amor vas a tener problemas con tu pareja por culpa de celos o traiciones, recuerda que tu signo es dos a la vez y tus sentimientos siempre cambian constantemente. Recuerda que estás en una época de grandes cambios en tu pensamiento y forma de ser, no olvides quitarte rencores y corajes que tenías de tu pasado.

CÁNCER

Va a ser un día de mucha suerte para tu signo en todo, así que trata de ponerte ropa de colores claros para que tu energía positiva esté más fuerte. Cuídate de dolores de estómago o intestino. Debes empezar estos días con el pie derecho y concentrarte en qué deseas en tu vida para estar mejor.

LEO

Ten cuidado con el amor y trata de desapegarte de personas que son tóxicas para ti. Sigues llevando a cabo la renovación de tus energías para estar mejor. Debes retomar tu vida espiritual y saber que no estás solo para enfrentar tus obstáculos.

VIRGO

En el amor estarás muy estable con tu pareja actual y a los Virgo que están solteros les vendrá un amor fugaz y apasionado. Recuerda que no debes de quedarte en el camino y seguir con tu proyecto de vida. Sigue atento a los problemas de salud y principalmente de depresión.

LIBRA

Es tiempo de sentirte y verte más joven, así que no descuides la dieta y el ejercicio. En cuestiones amorosas, por fin encontrarás la pareja ideal, solo trata de quitarte de encima malas amistades que únicamente te quieren por interés económico. Seguirás sacando muchos pendientes del trabajo.

ESCORPIÓN

Sigue tratando de no discutir y no tener ningún problema con tus compañeros de trabajo; al contrario, concéntrate en tener un buen desempeño. Tendrás suerte en negocios propios; son tiempos de renovación, es decir, sacar lo mejor de ti en todo lo que vayas a realizar. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos, mejor trata de disfrutar al máximo el tiempo que pasan juntos.

SAGITARIO

Trata de no andar con dos amores a la vez, porque quedarás mal con uno, así que trata de controlar tu temperamento sexual; recuerda que lo mejor es la honestidad. Te llega un dinero extra. No pierdas la esperanza de encontrar eso que te hace falta, cada vez estás más cerca de conseguirlo.

CAPRICORNIO

Alguien de Aries o Géminis vendrá a ti con mucha fuerza amorosa. Recibirás muy buenas noticias sobre un nuevo proyecto laboral. Cuídate de los dolores de espalda y huesos, recuerda que los cambios de tiempo afectan tu salud.

ACUARIO

Debes crear tu propio hogar, es decir, son tiempos de vivir solo y un poco aparte de la familia. Intenta demostrarte que puedes con proyectos nuevos de trabajo. Vete preparando, porque el fin de semana acudirás a muchas fiestas o reuniones de última hora. Cuídate de dolores de intestino o estómago, trata de no tomar mucho alcohol o fumar.

PISCIS

Ya no fumes ni tomes tanto alcohol, es mejor que saques tus depresiones haciendo ejercicio. Llegó tu momento para realizar cambios positivos en tu vida, así que intenta tener buena actitud. Harás descubrimientos de aptitudes y eso te hará progresar en lo profesional. No te estreses demasiado.