México | El estado mexicano ofrece disculpas a familia de Antonio González Méndez, desaparecido hace 23 años

CIUDAD DE MÉXICO, a 19 de Enero de 2022.- A nombre del Estado mexicano, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública a familiares de Antonio González Méndez, quien el 18 de enero de 1999 salió de su domicilio y tras 23 años continúa desaparecido.



“Acudo en representación del Estado mexicano a reivindicar y dignificar a Antonio González Méndez y vengo a asumir la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de sus derechos, en particular de su derecho a la vida, a su integridad, a su libertad personal, a sus garantías legales y a la protección, así como a la obligación del Estado para garantizar acceso a la justicia”.

Encinas Rodríguez destacó que la disculpa es ofrecida en está Administracion porque el Estado mexicano no pudo y no quiso proteger la vida y la integridad de Antonio González.



El subsecretario explicó que la desaparición forzada de Antonio sucedió en un contexto en el que no solo el estado de Chiapas, sino el país se encontraba inmerso en un profundo conflicto político y social, donde el gobierno de esa época impulsó una política de contrainsurgencia para eliminar cualquier disidencia política y limitar las libertades políticas de las y los chiapanecos, y particularmente en los pueblos y comunidades del estado tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).



Ademas destacó que se asume como representante de lo que hoy compete, que es esclarecer los hechos y garantizar a la familia justicia y enfatizó en que se hará el mayor de los esfuerzos para que se conozca el paradero de Antonio González Méndez.



“Queremos que este acto sirva como una acción de reivindicación a la persona, que se reconozca dignamente su memoria y su trabajo como luchador social en esta región de los Altos de Chiapas”.

En la comunidad del “El Calvario”, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, Alejandro Encinas, advirtió que la acción de reconocimiento de la responsabilidad del Estado no debe entenderse como un acto protocolario.

“Pues no se viene a cumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se asume el compromiso para la dignificación y respeto de los familiares de Antonio por su lucha, y se lleve a la justicia a quienes perpetraron el delito de desaparición forzada en su contra”.

En el evento participaron, la Secretaria General del Gobierno de Chiapas Victoria Cecilia Flores Pérez y el Presidente municipal José Darwin González Cabello, entre otros funcionarios, así como familiares de Antonio González Méndez y miembros de dicha comunidad.