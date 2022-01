NBA-Danny Green rompe el silencio sobre Frank Vogel

El veterano Danny Green rompió el silencio sobre la incertidumbre que tiene el mundo de la NBA sobre si Frank Vogel merece ser despedido como coach de los Angeles Lakers. Green fue dirigido durante una temporada por Frank Vogel, en el cual este sumó su tercer anillo en la NBA cuando los Lakers vencieron a los Heat de Miami.

“Coach Vogel, hombre, me gustaba Coach, era genial, y esta es una de las razones por las que no quiero entrenar”, dijo Green. “Ha sido repartido, no quiero decir una mala mano, pero es una situación en la que es difícil de entender, especialmente con lesiones, Covid. Todavía no ha tenido a algunos de sus mejores jugadores en la alineación, y lo culpan de muchas cosas que no creo que sean culpa suya en absoluto.

“No tiene ningún sentido. Pobres tramos, quiero decir, hacen lo que hacen. Es su negocio. Se deciden. Averiguan a dónde quieren mudarse, pero creo que Frank, el entrenador Vogel es un gran entrenador”.

