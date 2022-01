Perú | Karelím López si le organizó fiesta a hija de Castillo

Animadora echa a lobista en interrogatorio ante fiscalía

Cada vez más se confirma las estrechas relaciones de la empresaria Karelim López y el presidente Pedro Castillo, ambos implicados en licitaciones irregulares en Provías y Petroperú a favor de ciertas empresas.

La animadora brasileña Brenda Carvalho declaró ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, instancia que investiga a la empresaria Karelim López por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La artista, que fue invitada al onomástico de la hija del jefe de Estado, dijo que, en octubre del año pasado, Karelim López llamó para organizar la fiesta de cumpleaños a la hija del mandatario.

Dijo que la empresaria llamó a su productora para decirle que la niña “tuvo una infancia muy triste, muy humilde, que era su fanática y que soñaba con conocerla”.

Fue, por eso, según la artista, que fue a Palacio de Gobierno para cumplir con una invitación a una sorpresa y no para ofrecer un show. Cuando la Fiscalía le preguntó si cobró por su asistencia, Brenda Carvalho dijo que cuando eso sucede, “no cobra absolutamente nada”.

“A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, acotó.

Durante el interrogatorio el fiscal que investiga el caso le preguntó a Brenda Carvalho si conocía a Karelim López y hasta le mostró una fotografía de la empresaria para que la reconociera.

Al respecto, la artista atinó a decir que sabía quién era, pero que no la conocía personalmente. La identificó como la “señora Karem”. Fue quien llamó a las oficinas del Show de Brenda para pedir su asistencia a Palacio de Gobierno.