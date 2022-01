Tim Roth habló de su regreso como Abomination al MCU

Para sorpresa de muchos, el villano Abomination interpretado por el actor Tim Roth regresó para la película ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ donde tuvo una participación especial y se sabe que estará de regreso para la serie ‘She-Hulk’ y en una reciente entrevista, Tim Roth habló de su regreso como Abomination, quien se mostró muy agradecido de traer de vuelta a este personaje después de más de diez años.

‘The Incredible Hulk’ de 2008 es la segunda película del MCU y no gozó de muy buena popularidad a pesar de contar con Edward Norton como Bruce Banner y no logró el éxito de ‘Iron Man’, la cual salió ese mismo año, aunque Norton lo regresó a la franquicia pues posteriormente fue interpretado por Mark Ruffalo en la película ‘The Avengers’ de 2012 quien ha dado vida a este héroe desde entonces y se tienen en mente más apariciones en un futuro.

En una reciente entrevista para la revisrta Uproxx, Tim Roth habló de su regreso como Abomination, afirmando que estaba sorprendido y emocionado de repetir su papel de este villano después de tantos años:

“Bueno, honestamente, me sorprendió totalmente. Fui a hablar con Kevin Feige y me dijo: ‘Tengo una idea. Pasa’. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque lo original que hice, cuando hice la primera película en ‘The Icredible Hulk’, fue sólo para mis hijos”.

Además de estas palabras afirmó que se sintió muy cómodo trabajando por primera vez dentro de la franquicia con Mark Ruffalo, además de trabajar a lado de Tatiana Maslany, quien será la protagonista de la serie ‘She-Hulk’, misma que se espera que llegue a mediados de 2022, posiblemente después de terminar ‘Moon Knight’.

