Cómo cuidar el pelo afro luce un cabello hidratado y bonito

+Hazte con los productos adecuados para tu tipo de pelo

Lo que le funciona a tu mejor amiga puede no ser lo mejor para ti, cada una tiene un cabello distinto con unas necesidades concretas. Así que el primer paso para cuidar tu cabello afro en verano, es hacerte con los productos básicos para tu pelo: champú, acondicionador (no lo uses a diario), mascarilla (este sí lo puedes usar a diario) y sérum.

+ No cepilles tu pelo si está mojado

Te bañas en el mar, sales a tomar el sol pero antes te pasas el peine para desenredar. ¡Error! Nada de peines cuando el cabello está mojado y lleno de la sal marina. Si quieres arreglarlo un poco, mejor espera a que se seque y péinalo con tus dedos. De esta forma evitarás la rotura de las hebras capilares.

+ Usa protectores solares físicos

No le va a pasar nada a tu cabello afro porque le de el sol a diario en verano, pero sí que es conveniente que lo protejas un poco de los rayos directos del sol cuando estés en la playa y la piscina. Así que, al igual que te pones protector solar en la piel, ponte spray capilar solar y ten a mano siempre otros protectores físicos como el sombrero o la goma de pelo para evitar que el sol dé de lleno en tu melena.

+ Utiliza aceite de Argán una vez a la semana

Para recuperar la hidratación de tu cabello afro nada como una mascarilla a base de aceite de Argán una vez a la semana. Los aceites de este tipo son ideales para el cabello ya que sus nutrientes esenciales lo nutren y le dan la fuerza que necesita. Recuerda, con una vez a la semana será suficiente.

Consejos extra para tratar el pelo afro en verano

A estas alturas ya solo nos queda ver unos cuantos consejos extra para saber cómo tratar el pelo afro en verano perfectamente bien:

–Después de la ducha diaria quita el exceso de agua del pelo con una toalla anti frizz y desenreda con un peine de púas, cuanto mejor sea el peine menos va a dañar tu cabello.

–Si tras la ducha el pelo se presenta muy seco, rocía con un spray un hidratante antes de pasar el peine.

–Sigue una rutina de belleza específica para tu pelo y no la abandones por nada el mundo.

–Corta las puntas antes y después del verano. Si te vas a teñir o retocar mechas, que sea unos días antes de ir a la playa o la piscina.

–Sigue una alimentación sana, equilibrada y variada. Recuerda beber abundante agua cada día. ¡El cabello también se cuida desde dentro!

Siguiendo todos y cada uno de estos consejos te aseguramos que, este verano, tu cabello afro se verá perfecto. ¡Solo tendrás que disfrutar del buen tiempo!