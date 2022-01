Familia de niña que murió en río Bravo espera confirmación sobre traslado del cuerpo

1341807

La familia de Victoria Lugo, la niña de 7 años que murió en el río Bravo, espera la confirmación de su madre Mayerlin Mayor sobre el traslado del cadáver de la menor hacia Texas, EE. UU.

Un tío de Mayerlin, Guillermo Castillo, contó al mediodía de este jueves 20 de enero a El Pitazo que esperan que su sobrina se comunique con ellos para saber sobre el proceso. “Estamos esperando que ella se comunique con nosotros y nos informe. Hasta ahora no sabemos nada”, dijo.

La tía de Victoria, Mayibeth Mayor, contó este miércoles 19 a El Pitazo que las autoridades de México y de Estados Unidos acordaron e iniciaron un proceso para que el cuerpo de la menor llegara hasta Texas, donde lo espera su madre. Dijo que estaba previsto que el traslado se hiciera este 19.

Mayerlin Mayor, una maestra de 36 años, intentó con su hija Victoria Lugo Mayor, de siete años, cruzar este lunes 18 la frontera de México con Estados Unidos a través del río Bravo. Pero, en la travesía la niña se ahogó cuando ambas cayeron en un hueco del río, según relató Mayerlin a su hermana.

En la residencia de la familia Mayor, ubicada en el barrio Felipe Pirela al oeste de Maracaibo, hay tristeza. Este jueves, 20 de enero, la familia se negó a ofrecer mayores detalles.

Castillo dijo que la familia sigue desconsolada.

Una dura historia

Mayerlin salió el martes 18 temprano desde un pueblo llamado Acuña en San Antonio, México, hacia la río Bravo junto con un grupo de migrantes y los coyotes que los ayudarían a llegar a Estados Unidos. Antes de salir, envió una foto de ella con su hija Victoria, quien vestía una chaqueta roja y un jeans azul.

Al llegar al río, las condiciones no eran las que le habían descrito. El caudal no le llegaba a los tobillos, sino que estaba crecido. “Le pregunté por qué decidió cruzar si estaba alto y me dijo: ‘No sé, esto no es como ustedes creen’. Me imagino que tenía que decidir”, contó Mayibeth.

Mayerlin decidió cruzar el río con el grupo de migrantes hasta que ya no tocó fondo. “Ella cayó en un hueco con su hija. Las dos estaban ahogadas. Ella me dijo: ‘yo estaba ahogada, me quería morir cuando vi a mi hija ahogada, me quería quedar ahí, pero algo me sacó, Dios me sacó. Ya yo estaba ahogada, ya yo estaba muerta’”, relató Mayibeth en entrevista con El Pitazo.

