Ideas para renovar tus viejas camisetas

1-Un toque de encaje

Si se te da bien coser puedes darle a tus viejas camisetas básicas un toque de lo más femenino añadiendo un poco de encaje. Corta parte del escote de la prenda (si lo prefieres puedes dejarla como está) y coloca un trozo de tela de encaje o una puntilla por el interior. Junta ambas piezas con alfileres y comienza a coserlas a mano o a máquina para que parezca más profesional. De esta manera conseguirás hacer de una camiseta básica un top de lo más romántico y seductor.

2-Un corazón rasgado

Los diseños rasgados son una de las ideas más originales para renovar camisetas, especialmente en esta época del año en la que el calor empieza a apretar. Comienza dibujando sobre la camiseta con un lápiz la figura que hayas elegido, en este caso un corazón, y las líneas que la van a formar. Coloca un cartón dentro de la prenda para separar la parte trasera y la delantera y recórtalas con cuidado con unas tijeras.

3-Camiseta con choker

¿Por qué no añadir a tu vieja camiseta un choker de lo más original? Aprovecha una prenda de escote cerrado que ya no uses, si es de color oscuro quedará mejor, y ponla del revés (Lo de dentro hacia fuera). Con unas tijeras comienza a recortar debajo del cuello de la camiseta, justo donde quieres que empiece tu choker, para conseguir un escote en ´V´ o de la forma que prefieras.

4-Un ´crop top´ anudado

Aunque a simple vista parezca algo complicado, conseguir un ´crop top´ anudado es muy fácil. Comienza recortando flecos en la parte inferior de tu camiseta (en la parte delantera y trasera) y une las tiras de dos en dos con un nudo y como se ve en la imagen. Repite ese paso, volviendo a unir dos de las nuevas tiras con otro nudo hasta que consigas el efecto deseado.

5-Añádele color con pintura

Si estás cansada de tu camiseta básica y quieres añadirle un poco de color, puedes probar a dibujar sobre ella con pintura o tinta. Recorta en papel de horno siluetas de figuras que quieras pintar en la camiseta y adhiérelas a la prenda pasándolas ligeramente la plancha. Después coloca en el interior de la prenda para evitar que traspase. Pinta ligeramente con un pincel de espuma o una esponja y retira el papel para descubrir tu nueva camiseta.

6-Añádele adornos

Posiblemente la forma más sencilla de darle una nueva vida a tus camisetas sea añadiéndole adornos. Crea tu diseño colocando varios adornos (en este caso pequeñas gemas) sobre la parte de la camiseta que quieras cambiar. Adhiérelos a la prenda con el pegamento adecuado y fuérzalos con un poco de hilo.