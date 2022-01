México | AMLO garantiza la rentabilidad de Deer Park

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, ahora propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá rentabilidad, además de que se conserven todos los puestos de trabajo.

“No debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades”, advirtió.

Lo anterior lo señaló en un video de 8 minutos y 54 segundos que se difundió en las redes sociales de de Pemex sobre la compra que concretó esta tarde el gobierno de México a la empresa Shell.

En las imágenes que están subtituladas en inglés, el primer mandatario expresó:

“De modo que tengan ustedes la seguridad que no habrá despidos, que no habrá disminución de salarios a los obreros, a los administrativos y estoy seguro de que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades”.

Manifestó que las autoridades son administradores del pueblo de México.

“El dinero del presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos sólo administradores de los dineros del pueblo, y estamos obligados a ser buenos administradores, porque Las utilidades de las empresas que pertenece a la nación tienen que destinarse al desarrollo del país ya beneficiar a los mexicanos y a beneficiar a los más humildes, A la gente más pobre”, aseveró.

Desde su despacho en Palacio Nacional, les mandó un mensaje a los trabajadores de la refinería, cuyos trabajos ahora coordinar el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

“El motivo de este saludo a ustedes y sobretodo agradecerles mucho por su confianza, porque ahora la refinería pasa como ya lo dije a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México”, acotó.

También agradeció que el gobierno de Estados Unidos autorizar a la compra de la refinería de la empresa Shell.

“Agradezco también el gobierno de Estados Unidos porque ellos dieron la autorización para que México adquiriera la refinería, yo les envío un abrazo afectuoso, solidario a todas y a todos ustedes y nos vamos a seguir encontrando”, dijo.

El mandatario mexicano destacó que se puso en marcha una política energética para recuperar el sector Rehabilitando y modernizando las refinerías, además de que se está construyendo una nueva planta en Dos Bocas, Tabasco.

Esta tarde, se informó que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y representantes de Shell Oil Company, informó que se cerró “con éxito” la compra total de la refinería de Deer Park, en Texas, Estados Unidos.