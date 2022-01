vendedores caraqueños cuestionan la ‘mejora’ económica

Ante el anuncio del BCV sobre el fin del ciclo hiperinflacionario, analistas y economistas han explicado que esta mejora «mínima» no será apreciada por los ciudadanos debido a los niveles nefastos en los que se encuentra la economía desde hace más de 4 años; y eso lo saben bien los comerciantes caraqueños: «no es suficiente».

TalCual recorrió Petare y El Paraíso, para consultar a vendedores cuál es su apreciación en medio de la aparente activación económica a través de la circulación de dólares. «El año pasado fue mejor que el anterior. Se veía más fluidez de dinero y muchos emprendimientos, como ventas de tortas, maquillaje, barbería, peluquería, arreglo de uñas. Eso significa que la economía está mejorando», comenta Ada Gómez, comerciante informal en Chacaíto. Destaca que este año hay muchos jóvenes que han regresado al país con la disposición de trabajar.

Para Anderson Álvarez, vendedor de Sabana Grande, «hablar de economía en bolívares es obsoleto», a su juicio, el 2021 fue mejor porque había dólares y aclara que para 2022 no espera una dolarización oficial, pero sí que el pago a empleados públicos se ajuste a la realidad económica del país.

El economista Gustavo Machado dijo a Radio Fe y Alegría que habrá mejoras en 2022 que se «sentirán a nivel macroeconómico», pero no en el bolsillo del venezolano. «El ciudadano común va a observar a muchos economistas hablando de un mejor desempeño económico, pero no va a percibir esa mejora en su cotidianidad. La hiperinflación terminará, pero el costo de los bienes y servicios no va a dejar de subir».