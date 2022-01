Asesinado joven venezolano que trabajaba como delivery en Perú

Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado por un sicario cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurrió en el pasaje Mariano Melgar, en San Juan de Lurigancho.

Según informó América Noticias, el extranjero, que se dedicaba al servicio de delivery, fue sorprendido por el delincuente que lo acuchilló y rápidamente huyó a bordo de un vehículo negro.

El criminal no tuvo reparos en asesinar a su víctima ante la presencia de varios menores de edad.

“Delante de niños y eso no puede ser posible. Mi sobrino me dice: tía, yo miraba y me he quedado traumado. Tiene recién 7 añitos”, relató una testigo.

“Acá debe haber más seguridad, aquí hay muchos fumones que se dedican a fumar”, agregó.

Junto al cuerpo se halló una caja térmica, una gorra, un casco y el arma del homicida. La Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las investigaciones del caso.