Cómo maquillarse las cejas (sin que se note que están maquilladas)

1-Primer paso: elegir un color acorde al tipo de piel de cada una

Y no solo eso, sino que también ha de ser acorde al color de las cejas en sí. No cometas el error de elegir un tono más claro o más oscuro que el propio que dicta tu ceja, lo indicado es tratar de escoger el color más parecido. Será así como conseguirás que quede natural, sencillo y acorde al resto del make up.

2- Segundo paso: colorea los espacios que hay en tus cejas

Lo que hay que hacer ahora es ir coloreando poco a poco las propias calvas o espacios que hay en cada ceja. No cojas mucha cantidad de polvo o gel de una vez, es mejor ir aplicando pequeñas cantidades para que no tengas que quitar luego el exceso. Empieza de dentro hacia afuera y ayúdate de los dedos para conseguir un efecto difuminado perfecto. Maquilla primero una ceja completa y luego la otra, evitarás que el gel se seque y podrás comparar cómo te queda una ceja sin maquillar y la otra con maquillaje.

Foto Gtres

3- Tercer paso: aplica el gel fijador

Si has utilizado el polvo para maquillar las cejas, el paso que toca ahora es el de poner un poco de gel transparente para que las cejas queden selladas y peinadas. Extiendelo sobre cada ceja todo de una vez para dar uniformidad. Si quieres un gel con color, adelante, tan solo que sea del color de tu cabello. Si en lugar de usar los polvos para maquillar las cejas usaste un gel, puedes saltarte este paso o bien aplicar una ligera capa de gel fijador para lograr un resultado más profesional.

4- Y como resultado final tenemos…

Unas cejas naturales, llenas de expresión y con una forma tan natural que tendrán que mirarte varias veces para saber si te las has maquillado o son tus cejas de siempre.

Las cejas son el marco de la cara, ahora ya sabes cómo lograr que las tuyas estén perfectas (si quieres más detalles solo tienes que darle al play al vídeo).