EEUU | EE.UU. alza la voz ante la reforma eléctrica de México

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, alzó la voz este viernes tras una visita a México marcada por las «preocupaciones» y las presiones en Washington que causa la polémica reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria, quien canceló una conferencia de prensa para hablar de su gira, advirtió de los «impactos negativos» de la reforma en un posicionamiento público que compartió el Departamento de Energía.

«En cada reunión, expresamente transmitimos las preocupaciones reales de la Administración Biden-Harris por el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México en la inversión privada de Estados Unidos en México», aseveró Granholm.

En contraste, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que fue «muy cordial» su encuentro del jueves con Granholm, quien estuvo «entendiendo que la misión es desterrar la corrupción».

Just wrapped an incredible trip to Mexico where @USAmbMex and I met with senior Mexican leadership, including President @LopezObrador, and industry, legislators, and civil society. Thank you for frank and respectful conversations. 1/ (Thread) 🇺🇸🇲🇽 https://t.co/lkARtFrlsL pic.twitter.com/iycTmIZ0o7

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) January 21, 2022