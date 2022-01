EEUU | EE.UU. comienza envío ayuda militar adicional a Ucrania en medio de tensiones

La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de EEUU llegó este sábado al aeropuerto Boríspol de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania.

«El primero de varios envíos por un total de 200 millones (de dólares) en asistencia de seguridad para las FFAA de Ucrania, autorizada por el presidente (Joe) Biden en diciembre, llegó al aeropuerto de Boríspol, Kiev», informó la embajada estadounidense en Kiev a través de un mensaje en Facebook.

http://

La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera con Rusia y «demuestra el firme compromiso» de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señala la nota.

EEUU prometió que continuará apoyando al Ejército ucraniano en su «esfuerzo continuo» para defender la soberanía y la integridad territorial de «la agresión rusa».

«Como le dijo el presidente Biden al presidente (ruso, Vladímir) Putin, en caso de una invasión de Ucrania, EEUU proporcionará (a Kiev) material defensivo adicional», señala el comunicado en referencia a una conversación telefónica que sostuvieron los líderes de EEUU y Rusia a finales de 2021.

El armamento estadounidense llega a Ucrania pocos días después de la visita a Kiev del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien prometió el pasado 19 de enero un incremento de la ayuda militar a Ucrania ante una eventual invasión rusa.

«Hemos dado más asistencia militar a Ucrania en el último año que en cualquier momento desde 2014», dijo Blinken, quien reiteró que «si Rusia sigue adelante con su agresión para invadir Ucrania», Washington suministrará material adicional a Kiev, «más allá del que ya está en marcha».

The United States and its allies and partners are standing together to expedite security assistance to Ukraine. We are utilizing all available security cooperation tools to help Ukraine bolster its defenses in the face of Russian aggression.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 22, 2022