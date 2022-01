Joven venezolano llamó al 911 antes de morir intoxicado en Argentina

En las últimas horas se conoció un nuevo dato a la investigación por el caso de la familia venezolana que murió al inhalar gran cantidad de monóxido de carbono en un hotel de Mendoza, Argentina.

Trascendió un llamado que el propio joven Valentino González Tovar, de 23 años, hizo al 911, minutos antes de morir. En esta pide que por favor les envíen una ambulancia para atender a su madre y sobrino que estaban vomitando y con síntomas de convulsión.

En la llamada que dura poco menos de tres minutos y que hoy fue divulgada por los medios de comunicación, se escucha la desesperación del venezolano por socorrer a su familia. Fue atendido por una operadora, quien desvió el contacto a un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y este último desestimó que el llamado de auxilio del joven se tratara de una “emergencia”.

Fueron varias las preguntas que le hizo el representante de la salud a Valentino, sobre qué síntomas presentaban, dónde estaban ubicados y desde cuándo se sentían mal. Pero lo que resulta realmente devastador es escuchar el fondo de la comunicación. “Las manos las tiene dobladas, la boca, grita…” explicaba el joven, mientras se escuchaba a la señora Tilma Tovar Nacuare de 55 años y al niño quejarse, como una persona que está en agonía.

Detalles de lo ocurrido

Aún así, el médico del servicio solo le respondió que seguro era algo que habían comido y les cayó mal. El joven venezolano precisó que su mamá no contaba con seguro médico pero él no tendría problema en pagar de forma particular mientras que los atendieran, pero el doctor hizo caso omiso a esta petición . Por el contrario, le indicó los trasladara por sus propios medios al Hospital Central y al Hospital Notti en Mendoza, “¿son dos hospitales diferentes?”, preguntó Valentino desconcertado. “Sí, porque uno es pediátrico y otro para adultos”, puntualizó el operador.

Y aunque evidentemente a Valentino no le dio el tiempo suficiente para salvar a su madre, y a él, los últimos datos de la investigación revelan que lo intentó todo. Su tono de voz en la llamada revela lo confundido que estaba por no saber a qué se debían estos síntomas que presentaban, pero tomó la palabra del médico que atendió su llamado al 911 y al finalizar el contacto, buscó en Google la dirección de los hospitales y acto seguido pidió un auto por una de las aplicaciones para en efecto, trasladarlos. Pero murió antes de lograr salir del hotel.

Para el momento de la redacción de esta nota la justicia investiga si la muerte de los turistas venezolanos que se produjo minutos después de este llamado que no contó con el envío de la ambulancia que solicitó Valentino. El fin es determinar si hubo negligencia o un mal accionar del coordinador del SEC.

Madre e hijo venezolanos fueron hallados sin vida

El dramático hallazgo tuvo lugar el domingo 9 de enero al mediodía. Una empleada de limpieza del hotel llamó a la policía luego de tocar la puerta de la habitación, no recibir respuesta y encontrar una escena dantesca.

El joven estaba tendido en la cocina del departamento, su madre falleció sobre la cama y el niño que sobrevivió, lo encontraron en

estado de shock al lado de su abuela.

Aunque la primera teoría apuntaba a que las víctimas habían muerto intoxicadas por algo que habrían comido, esta hipótesis fue descartada luego de los análisis realizados por el Cuerpo Médico Forense, que confirmó que fallecieron tras inhalar monóxido de carbono. Además, en el lugar se constató que había pérdidas de gas en un anafe y un calefón.

La policía científica constató que al ingresar al lugar no había signos de violencia en los cuerpos. Tampoco había indicios de que las puertas o ventanas hayan sido forzadas. Pero sí encontraron restos de comida, vómitos y manchas de orina, que analizaron para el resultado final.

Sin duda, unas vacaciones familiares que se convirtieron en una pesadilla para la familia Tovar. Madre, hijo y nieto llegaron a la ciudad de Mendoza dispuestos a disfrutar de un viaje que terminó en tragedia, de la que hoy sus más cercanos sufren las consecuencias.

¿Cómo siguió el niño sobreviviente?

El niño de apenas cinco años que fue hallado en estado de shock. Lo trasladaron de inmediato al Hospital Notti, donde confirmaron que el niño además tenía coronavirus, pero el personal médico notificó que evolucionaba de manera favorable y estaba fuera de peligro.

El chico fue dado de alta el viernes y se reencontró con su padre. El hombre viajó desde Brasil, donde reside con el menor y su madre. Días después de lo ocurrido, familiares de las víctimas hablaron con medios locales y hablaron sobre su estado actual.

«Tenía un índice muy alto de enzimas en el corazón y en el hígado. Los dos órganos sufrieron un daño considerable por hipoxia. Pudo haber sufrido un infarto. Nosotros viajamos desde Buenos Aires y cuando llegamos no nos reconocía. Ahora está bien», detalló Alex Mendoza, vocero de la familia en conversación con TN.

La familia venezolana en Argentina demandará

«La negligencia fue tal que Airbnb especificaba en el aviso que la habitación contaba con una alarma detectora de monóxido de carbono, pero era mentira”, denunció Alex.

Pues aunque la plataforma aseguró esto, Tilma y su hijo Valentino, presentaron elevados valores de este gas altamente tóxico, de acuerdo con el informe forense.

Según señalaron recientemente allegados a la familia, el hotel lo clausuraron momentáneamente mientras avanzan las investigaciones. Mientras tanto, los familiares entregaron a la justicia todas las pruebas para continuar la acción legal y harán una demanda civil contra Airbnb y el dueño del hotel, José Mansur.

El caso sigue bajo la supervisión de Fiscalía N° 1 de Mendoza, que instruye la investigación.

