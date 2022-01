“No vamos a retirar nuestra solicitud del revocatorio, vamos a pelear ” (Detalles)

MOVER : Caracas,22 de enero de 2022.-Este sábado la organización Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio (MOVER) realizó una rueda de prensa vía Zoom, en la que sus miembros César Pérez Vivas y Nicmer Evans, rechazaron los anuncios hechos por el CNE, entorno a la recolección de firmas para la activación del revocatorio contra Nicolás Maduro.

Según lo expuesto por los miembros de MOVER, cada persona tendría que tardar menos de 10 segundos en firmar y la captación de las huellas para lograr las firmas necesarias y activar el revocatorio. “Consideramos que la cantidad de puntos no son suficientes ni el tiempo (12 horas). Es un absurdo”, expresó Evans.

En este sentido Nicmer Evans, también destacó lo siguiente: “ellos intentan abortar el RR mientras nosotros intentamos parir la libertad. No renunciamos a nuestro derechos a activar el mecanismo del RR, lo que haremos lo iremos anunciando paso a paso y de forma sistemática, quienes violan la constitución son ellos, no nosotros, si ellos para la firma contra Obama instalaron 14 mil centros a nivel nacional e internacional, cómo puede ser que hayan instalado 1200 centros que nadie conoce”.

Evans también enfatizó que “esto traerá consecuencias en la credibilidad. esto debe llamar a la movilización popular. Esto es un zarpazo más que nos convoca a movilizarnos todas las fuerzas populares”.

Asimismo expresó que para la oposición es una oportunidad “de unirse, ellos querían dividirnos y lo que lograron fue unirnos”.

Además agregó que “a esta hora todos las normas se han violado, no se nos ha comunicado nada sobre la ubicación de esos centros. Estamos dispuestos a movilizar a la gente para la recolección del 20% de las firmas, tenemos como”.

César Pérez Vivas Miembro de MOVER

De igual forma César Pérez Vivas, también miembro de MOVER, expresó ” que no ha habido ninguna comunicación con los miembros de MOVER. Físicamente es imposible conseguir las firmas con los tiempos dados por el CNE”.

“Esto nos tiene que llevar a entender que no se puede llevar a cabo el referendo revocatorio con estas condiciones”, dijo Vivas.

“Nosotros consideramos que es perder el tiempo en las colas, no podemos lanzarlos a una fila que al final del día no vamos a poder llamar al RR”, expresó Pérez Vivas durante la rueda de prensa.

Asimismo Pérez Vivas destacó lo siguiente:” no consideramos prudente exponer a la población en las filas a un esfuerzo que no permitirá el avance del proceso, es inviable. Pero no vamos a desistir de nuestro derecho. Estamos exigiendo a las autoridades del CNE revertir la decisión.

“Nuestros equipos promotores están en este momento en jornadas de debate evaluando esta situación. Si ellos violan las condiciones nosotros no renunciamos a nuestros derechos nacionalmente e internacionalmente y ha movilizarnos”.

“Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales. Son ellos los que siguen acumulando expedientes en el proceso que enfrentan en la corte penal internacional. No vamos a retirar nuestra solicitud del mecanismo, vamos a pelear a que se ajusten a derecho”.