Perú | SIS financió más de 3,700 atenciones de bomberos

A nivel nacional durante la pandemia. Desde hace más de diez años gozan de la cobertura integral y gratuita del SIS.

Durante la pandemia, el Seguro Integral de Salud (SIS) financió más de 3,700 atenciones médicas de los bomberos en los diferentes establecimientos de salud públicos a nivel nacional.

Los bomberos, por norma expresa que data del 2011, son afiliados al SIS si no cuentan con otro seguro de salud, lo que les permite gozar de la cobertura integral y gratuita de más de 12 mil diagnósticos médicos, incluidos accidentes en actos de servicio, así como todas las enfermedades más frecuentes, COVID-19 y sus secuelas, cáncer y otras de alto costo. También tienen derecho a traslados de emergencia vía aérea, terrestre o fluvial y al reembolso por gastos de sepelio.

De acuerdo a información estadística del SIS hasta octubre 2021, los servicios que más utilizaron los bomberos fueron: Consultas externas (1,354 atenciones), Atenciones por emergencia (818), Detección de problemas en salud mental (222) y 115 internamientos en los establecimientos de salud, de los cuales 18 fueron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 23 por intervenciones quirúrgicas mayores.

También hubo atenciones en los servicios de Apoyo al diagnóstico (255), Planificación Familiar (145), Telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos (135), Atención prenatal (87) y Atención en tópico (78), entre otros.

Las atenciones a los bomberos fueron por un total de 820 diagnósticos, entre ellas por la COVID-19 (355), examen de pesquisa especial para trastornos mentales y de comportamiento (225), hipertensión primaria (190), exámenes de laboratorio (175), además de decenas de atenciones por neoplasias, insuficiencia renal crónica, diabetes, faringitis aguda, lumbago, gastritis, neumonía, salud bucal, embarazo, parto y puerperio, etc.

También hay una serie de atenciones por traumatismos, facturas, lesiones e intoxicaciones, patologías relacionadas con la labor propia de los bomberos.

El 68% de las atenciones corresponden a bomberos entre 30 y 59 años, el 19% entre 18 a 29 años y el 13% restante de 60 a más años. Asimismo, el 62% de las atenciones fueron de bomberos hombres y el 38% de bomberos mujeres.

La mayor cantidad de atenciones se registraron en Lima Metropolitana (1,189). Luego, el Callao (256), Lima Región (252), Tacna (250), Cusco (207), Junín (187), Ica (149), Áncash (148), La Libertad (139), Huánuco (106) y Loreto (97), entre otras regiones.

Por disposición de la Ley 29695, del 3 de junio del 2011, se dispone incorporar a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como beneficiario del Seguro Integral de Salud (SIS). Ellos son uno de los 18 grupos reconocidos por norma, que tienen el derecho de ser afiliados al plan de seguro SIS Gratuito, siempre que no tengan otro seguro de salud vigente.

Entre los otros grupos afiliados por norma figuran las gestantes, los menores de 5 años de edad, escolares del programa Qali Warma, personas en situación de calle, personas con diagnóstico o sospecha de la COVID.19, así como con Vulnerabilidad Sanitaria (discapacidad severa, TB y VIH/Sida).

La IAFAS SIS es un ente financiador del Estado que administra los fondos en salud y transfiere recursos económicos a los establecimientos de salud públicos a nivel nacional para garantizar las prestaciones en salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación de sus asegurados. No es un establecimiento de salud, no brinda atención médica, no entrega medicinas ni autoriza referencias.

DATO:

Durante la Emergencia Nacional se atendieron por 820 diferentes diagnósticos, incluidos accidentes en acción de servicio.