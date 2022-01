¿Si hay quinto malo? Pamela Anderson podría divorciarse nuevamente tras 13 meses de matrimonio

Otea vez la actriz estadounidense Pamela Anderson no deja de ser noticia y de nuevo su vida sentimental se pone en el tapete.

Después de tan solo 13 meses de matrimonio, Anderson y su guardaespaldas, Dan Hayhurst, decidieron divorciarse.

La exconejita de Playboy le habría pedido el divorcio a su pareja, según una información difundida por la revista Rolling Stone.

Este desamor habría ocurrido después de celebrar su primer aniversario de bodas, que se dio a finales del año pasado.

De acuerdo con el medio estadounidense por los momentos se desconocen los motivos de la separación.

Sin embargo, hay que recordar que la pareja había tenido una serie de altibajos desde el inicio de la relación

En una oportunidad la expareja de Hayhurts lanzó duras acusaciones contra Pamela Anderson.

La acusó de “destrozar una familia”, al iniciar un romance con él, sabiendo que mantenía una relación muy estable desde hace cinco años.

PAMELA ANDERSON SE QUEJARÍA POR INFIDELIDAD

Según la opinión de personas allegadas a Pamela, la actriz habría descubierto una serie de cosas sobre su marido que no le gustaron.

“Dan resultó ser un idiota con Pamela, no fue amable ni le apoyó. Ella decidió que no tenían nada en común, que él no la trataba de la manera que ella merecía», aseguró la fuente.

En plena pandemia la actriz conoció a Dan Hayhurs, en septiembre de 2020, solo siete meses después de separarse de su anterior esposo, el productor Jon Peters.

Su antigua pareja y ella estuvieron unidos por solo 12 días, y Peters confesó una vez que en ese tiempo le abonó más de 180.000 euros en facturas y renovó su armario.

De igual manera aseguró que Anderson contrajo matrimonio con él para pagar todas sus deudas.