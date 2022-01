Cómo sentarse bien en la oficina

Pasos a seguir:

1

En cuanto a la silla.Respaldo no muy alto. Este tipo de asientos no se pueden ajustar a la columna. Es importante que se pueda graduar de manera que lo adaptemos a nuestra espalda, no demasiado rígido, sino que permita cierta flexibilidad, moviéndose en pequeños ángulos sobre una posición fija. Debe tener una ligera curvatura.Y que tampoco sea demasiado ancho por la parte superior, ya que sino resta movilidad a los brazos.