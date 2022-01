Hazlo tú misma: uñas metálicas

Sin lugar a dudas, una de las tendencias más fuerte en manicure son las uñas metálicas. Prácticamente todas las marcas tienen al menos un tono dorado o plata entre sus colecciones, así que no es difícil estar a la moda. Sin embargo, no necesitas gastar dinero en un salón de belleza ni arriesgarte a probar con un esmalte y obtener un resultado que no sea tan prolijo ni tan impactante como esperabas. Con muy pocos materiales y en unos minutos, esta nota te enseñará a crear uñas metálicas muy similares a las que se consiguen con productos costosos.

Para hacer las uñas metálicas solo necesitas un barniz translúcido (completamente transparente o de un tono nude), papel de plata (también puedes usar en color dorado, si lo prefieres), una lima y los productos que normalmente utilizas para remover el barniz, tan solo por si eventualmente tengas que corregir algo.

Una vez que tengas listos los materiales, debes cortar el papel de plata en pequeños pedazos que más o menos coincidan con el tamaño de tus uñas. Una vez hecho esto, debes aplicarte una capa de barniz y dejar que se comience a secar, pero no del todo.

Cuando el esmalte ya esté pegajoso (pero no húmedo), coloca cuidadosamente un pedazo de papel de plata del tamaño adecuado o que prefieras y haz lo mismo con cada uña. Ten cuidado de que las láminas no se arruguen demasiado: mientras más estirado y prolijamente pegado esté el papel, más relucientes quedarán tus uñas metálicas. Puedes pasar tus dedos suavemente para alisar cualquier pliegue y conseguir que la adhesión sea óptima.

Con ayuda de la lima quita el sobrante de papel de cada una de tus uñas. Finalmente, aplica una o dos capas de barniz para proteger tus uñas metálicas y darles un acabado más liso. Una vez que se seque, ya estarás lista para disfrutar de una manicura fácil y muy barata.

Si la aplicación metalizada total te parece demasiado, puedes comenzar con guías de color metálico o dorado que venden en las tiendas especializadas en uñas o de lleno en el mal chino.