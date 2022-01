¿Tienes el cabello rizado? Conoce estos tips para mantenerlo saludable

¿Te peleas a diario con tu cabello rizado? Es probable que lidies con el frizz todos los días, con los rizos rebeldes difíciles de peinar y los cabellos por doquier. No obstante, estos tips de belleza que te compartimos pueden ser tu salvación. No cabe duda, debes conocerlos pues harán de tu vida una maravilla. No puedes dejar los rizos, pero puedes aprender a manejarlos.

Esto es lo que puedes hacer si eres una chica con cabello rizado.

Reemplaza la toalla por una camiseta de algodón

Entre los mejores tips para evitar el frizz es reemplazar tu toalla y el secador de cabello con una camisa de algodón. De esta manera, bajarás el daño que le genera la fricción de la toalla. Exprime tu cabello de manera cuidadosa con el polo porque no es absorbente. Toma en cuenta darle unas palmaditas y no restregar tu cabello.

No te peines con los cepillos

Despídete de los peines y cepillos. Es mejor peinar tu cabello con los dedos y con un producto para desenredar que con estos artículos. Porque hacerlo con estas herramientas debilita tus rizos y se caigan con mayor facilidad. No te preocupes, te acostumbraras. Además, recuerda que para peinarte tu cabello debe estar seca, ya sea con dedos o con peine o cepillo.

Utiliza el difusor de tu secadora

Esta herramienta es ideal para secar tu cabello rizado de una manera más fácil y rápida. Además, ayuda a definir tus rizos y a eliminar el exceso de frizz.

Separa tu cabello en secciones y enróllalas antes de dormir

Enrolla cada sección de cabello y sujétala con pasadores. Por otra parte, puedes trenzar estos mechones de cabello y sujetarlos suavemente con una liga. Al despertar tendrás unas increíbles ondas suaves y relajadas. No olvides aplicar crema de peinar antes de enrollar los mechones, así el efecto durará más tiempo.

Aplica un poco de aceite en las puntas

Utiliza un aceite para el cabello y aplícalo en las puntas de tus rizos, así podrás sellar los rizos quebradizos. No olvides aplicar un poco de mousse para moldear las raíces y darle más volumen a tu mel