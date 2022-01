Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de enero de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de enero de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Planes

Número de suerte: 8102

Cuidado con personas que te piden dinero prestado. Mudanzas y cambios. Venta de inmuebles. Cuidado con los malos comentarios. Préstale más atención a tu pareja. La amistad es muy importante que lo material. Te sentirás atrapado (a). Nuevas oportunidades que no debes dejar escapar.

Trabajo: Se abrirán los caminos en tu vida aprovecha el momento. No le prestes tanta atención a una compañera.

Salud: Cuídate de intoxicaciones.

Amor: Ilusiones en el amor. Consigues como hacerte notar con esa persona que te gusta. Éxito.

Parejas: Cambios en el hogar. Hijos que te esperan en el colegio. Tienes respuesta a todo en casa.

Solteros: Nuevos amigos. Nuevas ideas. Una familia que te necesita. Momentos importantes.

Mujer: Reunión con alegrías en tu casa. Juicio o problema legal que se soluciona a tu favor. Alegrías. Viajes.

Hombre: Deja la inseguridad. Si cambias en las acciones veras como mejora la relación familiar.

Consejo: Disfruta tus logros.

Tauro

Palabra clave: Mudanza

Número de suerte: 2224

Ten más tranquilidad. Alguien que te frena. No terminas una conversación. Una nueva relación pero que no tiene un buen fin. Cuidado con tus palabras en los momentos de rabias. Te sentirás muy cansado (a) de que haces y nada se resuelve. Cambios nuevos ciclos. Usa tu intuición.

Trabajo: Inicias estudios para mejorar en lo laboral. Cambios inesperados que son positivos.

Salud: Sin novedad.

Amor: Cambio de ambiente. Algo intimo con una persona que te gusta. Date un tiempo solo (a).

Parejas: Llega un dinero. Asistirás a una reunión familiar, con tu pareja y la presentas. Amor.

Solteros: Una nueva profesión. Decepciones con personas queridas. Problemas financieros.

Mujer: Firmas un acuerdo. El ahorro que haces te ayudará a solucionar unos problemas. Olvidar.

Hombre: Olvida el pasado. Invitación a la playa en un grupo. Alegrías y celebraciones. Disfrute.

Consejo: Utiliza tu carisma.

Géminis

Palabra clave: Soluciones

Número de suerte: 9454

Escucha tu madre en lo que te dice. Recibes un mensaje importante. Compra y venta de una casa. Necesitas integrarte a un grupo aunque no quieras compartir. Sentirás mucho miedo. Cuidado con lo oculto y las mentiras. Un juzgues a los demás por algo que parece, pero no es.

Trabajo: Personas nuevas a tu lado en tu oficina. Compras una nueva mercancía.

Salud: Virosis.

Amor: Triunfos y logros con felicidad. Tu pareja se queja del abandono. Debes respetar el espacio de otros.

Parejas: Llamadas importante. No pierdas las nuevas oportunidades que te da la vida. Gastos.

Solteros: Este será un año lleno de cambios. No discutas en tu casa. Haz el bien y no mires quien. Atracción.

Mujer: Nuevos tratos. Libera tu mente de pensamientos negativos. Amigos leales a tu lado.

Hombre: Cambio en un banco. Preocupación familiar con hijos por problemas de documentos.

Consejo: Controla tu mal humor.

Cáncer

Palabra clave: Invitación

Número de suerte: 8768

No te quedes callado expresa lo que quieres. Deja las discusiones. Busca la manera de tranquilidad o limpiar las malas energías que están en tu casa. Sales de una tristeza o depresión. Te vigilan o te buscan alguien del pasado. Buscas ayuda de un profesional por documento de una vivienda.

Trabajo: Algo que se se hace realidad. Mantén el equilibrio. Te enfrentas a jefe o supervisor.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Abandonas algo. Sal de la fantasía o sueño. Es importante la confianza en la relación.

Parejas: Nuevos inicios. Tu pareja quiere hablar del tema donde los dos están interesados.

Solteros: Cuidado con los oportunistas. Este es el momento de tomar una decisión. Haz las cosas con seguridad.

Mujer: Inicias el año con optimismo. Nueva familia que llega. Cuidado con los cambios. Sales de tu casa.

Hombre: Todo mejora. Nuevas decisiones. Viajes. Mudanzas. Buscas un cambio. Ahorrar.

Consejo: No tengas miedo a lo desconocido.

Leo

Palabra clave: Inversiones

Número de suerte: 4783

Ajustas tu presupuesto ya que no habrá entradas de dinero suficiente. Adolescentes que necesitan dormir bien. No trates mal a tus vecinos. Debes tener cuidado de cómo tratas a las personas de tu entorno familiar o vecinos. Llegas tarde a tu sitio de trabajo por trancas en la calle.

Trabajo: Agradece a tu familia por la ayuda y fuerza que te dieron en lo que has pasado en lo laboral. Ayuda espiritual.

Salud: Gripe.

Amor: Aventuras amorosas. Cuidado con el exceso de control de otros hacia ti. Sal de la rutina.

Parejas: Algo con un pendrive. No te quedes enganchado (a) por diferencias con tu pareja.

Solteros: Salidas nocturnas. No estás listo para una relación. Toma las cosas con calma. Viaje.

Mujer: Compras necesarias. Cuidado con los desgaste de energías. Estas muy exigentes. Perdón.

Hombre: Negocio que te da una fuente de ingreso. Tomas una decisión importante. Utiliza tu intuición. Reuniones.

Consejo: Trabaja el perdón.

Virgo

Palabra clave: Amigo

Número de suerte: 4498

Ten cuidado con el dinero que gastas de más. Harás nuevos negocios. Recibes ayudas cuidado con tu familia firmas. No discutas en la calle. No abandones a tu familia. Nuevas tormentas. Operación pendiente. Algo con la fecha o enumeración. Asumes un nuevo riesgo.

Trabajo: Éxitos logros y triunfo. Reconocimiento. Regalos sorpresa con alegrías.

Salud: Estrés.

Amor: Una persona que te desea está muy cerca de ti y no lo ves. No te sientas solo (a).

Parejas: No hagas lo mismo siempre. Nuevas señales. Una persona que te busca para hablar y aclarar.

Solteros: Has un cambio. Las parejas te buscan. Separaciones y alejamientos.

Mujer: Te busca una persona que está interesada en ti. Nuevos inicios en estudios.

Hombre: Deja la flojera ya que hay cosas que debes hacer. Alguien se va de tu lado.

Consejo: Controla tus ímpetus de grandeza.

Libra

Palabra clave: Propuesta

Número de suerte: 2128

Nacimientos. Alegrías. Una gran mujer que te busca. Alguien te dedica una canción. Una nueva elaboración de tortas. Nuevos caminos. Nuevas disposición. Algo con terapias que inicias. Cambio de look. Te ofrecen un nuevo empleo. Cambio en fechas. Personas que te hacen doble clara.

Trabajo: Debes escuchar a otros. Haces en un negocio lo que quieres. abundancia prosperidad.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: No ligues lo laboral con lo personal. Evita el estrés. Cambio de look. Amigos que te buscan. Éxitos.

Parejas: Cambios en tu casa que necesitas hacer. Viajes por negocio o trabajo.

Solteros: Estarás en la lucha de lo que quieres. Atiende más a esa persona que está a tu lado.

Mujer: Celebraciones. Alegrías. Muchas bendiciones para ti. Algo con una fortuna en tus manos.

Hombre: Nuevas relaciones y soluciones. Cambio de look. No digas no, sin ver bien que es.

Consejo: Ten serenidad.

Escorpio

Palabra clave: Avanzar

Número de suerte: 7478

Nuevos compromisos. No recomiendes a personas que no estás seguro (a). Situación con administradora que debes aclarar. Discusiones en un estacionamiento. Algo con un local que no te conviene. Llénate de valentía y no te alejes enfrenta las cosas. Paseo a sitio de playa con amigos.

Trabajo: Cambio de empleo. Inicias algo nuevo. Compra y venta que te trae beneficio.

Salud: Nuevo tratamiento médico.

Amor: La vida y el universo te dan un cambio en positivo. Alegrías. El dinero llega a tus manos.

Parejas: Ten cuidado con cambios en tu vida. No tengas miedo en lo que haces adelante.

Solteros: Debes cuidar más a tu familia o estar cerca de ellos te alejas demasiados.

Mujer: Nuevas condiciones que te ponen en tu sitio de trabajo. Deja el pasado.

Hombre: Pondrás orden en tu casa y a los hijos. Viajes de ida y vuelta. Nuevas señales.

Consejo: Se constante en lo que quieres.

Sagitario

Palabra clave: Seguridad

Número de suerte: 0187

Cuida más a tu familia. Cambios en tu hogar. Cumple con lo que ofreces. Personas de tu entorno que te buscan para solicitar tu ayuda. Cancelas una deuda y sentirás que te liberas de algo. Cumples una misión. Se soluciona un problema. Te dan un regalo de protección.

Trabajo: En lo laboral hay cambios pero cuidado con las decisiones apresuradas o discusiones.

Salud: Cansancio mental.

Amor: No puedes ayudar a todos en tu entorno. Invitación a fiesta especial. Tendrás una relación nueva.

Parejas: Nuevas remodelaciones. Arreglos en tu baño que quieres. Compra de vivienda o mudanza.

Solteros: Hecho curioso en sitio con música y muchas personas. Te inscribes en estudios pero con comidas.

Mujer: Recibes un obsequio anhelado. Cosas importante que te cambian la vida. Mejoran tus relaciones.

Hombre: Cambios en fechas de inicios. Estarás muy próspero (a) en esta semana. Haces muchas cosas.

Consejo: Controla los gastos innecesarios.

Capricornio

Palabra clave: Claridad

Número de suerte: 2069

Debes contar con quien te da la mano. Debes ahorrar un poco más de dinero. Nuevas decisiones por cambios en documentos. Compra y venta de vehículo. Alguien te ayuda en lo amoroso. Viajes. Te cancelan un dinero. Un nuevo empleo. Sentirás que no estás bien donde vives.

Trabajo: Viajes de ida y vuelta. Nuevas comunicaciones. Alguien que no conoce te busca.

Salud: Mareos.

Amor: Personas cercanas que no valoran lo que tú haces por ellos. Pendiente a quien le entregas tus sentimientos.

Parejas: Recibes un mensaje importante. Nuevas actividades.

Te hace falta un buen concejo escucha a los demás.

Solteros: Llegan nuevas ideas. Aléjate de las personas negativas. Relaciones sin amor. Viajes.

Mujer: Logros triunfo. Nuevas situaciones. Dar a los demás lo que quieren. Invitaciones.

Hombre: Solucionas un problema. Aléjate de las personas que te hacen daño. Cuida tus pertenencias.

Consejo: No te detengas, sigue adelante.

Acuario

Palabra clave: Concretar

Número de suerte: 0253

Te vas de un lugar. Te ofrecen una ayuda que no quieres. Alegrías. Celebraciones. Cambios en un viaje. Malestar estomacal pasajero por comida en mal estado. Estarás seguro en lo que vas hacer. Compra de artículos para tu cocina. No hagas lo que no quieren que te hagan.

Trabajo: Guardarás un dinero que no es tuyo. Te buscan para resolver un problema de compañeros.

Salud: Irritación de la vista.

Amor: Aventuras en una fiesta. Quieres que llegue a tu vida alguien que te ofrezca un compromiso.

Parejas: Te conviene un cambio. Asegúrate que tus sentimientos sean sinceros como tu pareja.

Solteros: Cansancio físico. El placer está activo. Encuentros muy fogosos. Pasión. Amor.

Mujer: Cambio de look. Compra de vehículo que estaba pendiente. Regalo sorpresa. Ventas muy positivas.

Hombre: Nuevas ideas. Te entregas con mucha pasión. Veras los cambios que vienen.

Consejo: Aprende a ahorrar y saber invertir.

Piscis

Palabra clave: Oportunidad

Número de suerte: 4391

Debes darle gracias a una mujer que te da apoyo incondicional. Sacas documentos. Amigos que te piden ayuda. Personas de confianza a tu lado para trabajar. Nuevos compromisos que debes cumplir. Tendrás fe en alguien. Cambios en lo laboral. No gastes de más.

Trabajo: Inviertes un dinero en algo de compra y venta. Nueva estabilidad. Buscas una organización.

Salud: Dolencias en el cuello.

Amor: Concéntrate en la relación que vives. Disfrutas algo que vivirás de manera intensa. Apertura amorosa.

Parejas: Solicitas un crédito. Dinero que llegan a tus manos. Te regalan unos libros. Alegrías.

Solteros: Actúa con cautela. Viaje al exterior por razones laborales. Celebración. Éxito.

Mujer: Recomiendas tu trabajo. Se organiza una fiesta para una persona adulta. Nuevos inicios.

Hombre: Cambio en lo laboral. Apertura de proyectos, es el momento se positivo. Alegrías.

Consejo: No descuides tus intereses personales.

