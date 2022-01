Come saludable con este rico Pastel de calabacín

View this post on Instagram

Este pastel de calabacín lo podemos preparar para un almuerzo rápido, delicioso y diferente. A tu familia le encantará su original sabor. . Ingredientes: 2 calabacines laminados (600g) 2 huevos Queso crema (150 g) Queso parmesano rallado (50 g) Harina todo uso (70 g) Pimienta 1/2 cucharadita Sal 1 cucharadita Polvo de hornear 1 cucharadita . Preparación: 1. Precalentamos el horno a 180° C 2. Mezclamos los huevos con la pimienta y el queso crema 3. Incorporamos la harina tamizada junto al polvo para hornear, mezclamos hasta incorporar y reservamos 4. Engrasamos una bandeja refractaria y colocamos una primera capa de la mezcla anterior, luego colocamos una capa con las láminas de calabacín y repetimos el proceso hasta culminar la mezcla. 5. Por ultimo agregamos el queso parmesano y llevamos al horno por 40 minutos aproximadamente. Retiramos del horno, ¡Servimos y listo! . #Todounchef #recetafacil #rapido #facil #sabroso #cocinafacil #cocinavenezolana #cocinar #receta #receta #cocinar