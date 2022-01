Doble homicidio de venezolanos despertó el terror en Cúcuta

En el corregimiento Puerto Lleras nuevamente el terror y pánico se apoderaron de sus habitantes. El viernes, a las 8:50 de la noche, varios vecinos notaron que en la vía Cúcuta – Puerto Santander, en Colombia, se encontraban los cuerpos sin vida de Franklin Javier Palacios Pérez y Jesús María Uscátegui Lasso, con varias heridas de arma de fuego.

La madre de Franklin Palacios, con un rostro cansado y evidentes rastros de dolor por la pérdida, explicó que se enteró varias horas después del levantamiento de los cuerpos que uno de ellos era su hijo.

“Él tenía 19 años, realmente no sé por qué lo encontraron allá, ese hombre con el que lo encontraron, lo buscaba para ir a trabajar, pero no sé porque acabó así. Ahora estoy muy mal, porque no tengo las capacidades económicas para darle una sepultura digna”, afirmó la madre de Franklin.

Tanto su madre como la víctima, son de procedencia venezolana, y ella señaló, entre la tristeza y el desánimo, que no ha podido llamar a sus familiares cercanos para darles la mala noticia, pues en Venezuela, ellos también están pasando un momento crítico.

“No he llamado a mi mamá o a mi otro hijo. La verdad es que no quiero dar esta noticia, a duras penas he podido sobrellevarla yo, si les digo, será mucho peor. Aun así, lo tengo que hacer en estos días, mientras consigo ayuda para poder enterrarlo”, concluyó entre lágrimas.

