España | Belén Esteban asegura que su final en ‘Sálvame’ está muy cerca

Belén Esteban fue una de las protagonistas del último programa hasta la fecha de ‘Sábado Deluxe’. ¿La razón? Se enfrentó al polígrafo de Conchita para responder muchas preguntas, siendo algunas de ellas realmente comprometidas. Debemos tener en cuenta que la de Paracuellos no ha vivido la mejor de sus semanas en ‘Sálvame’.

Y todo tras el fortísimo encontronazo con Paz Padilla que terminó con la gaditana abandonando el plató. Entre otras tantas cuestiones, Belén Esteban ha sorprendido en ‘Sábado Deluxe’ al confirmar que su final en la pequeña pantalla está más cerca de lo que muchos de sus compañeros imaginan.

Jorge Javier Vázquez, en un momento determinado, formuló la siguiente pregunta: “¿Has pensado en las últimas semanas en abandonar ‘Sálvame’?”. La tertuliana, mostrándose muy tajante, respondió que sí: “Si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a mi hija le encanta que esté en ‘Sálvame’”, reconoció.

Belén Esteban: «Yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele» 😱 #polibelen https://t.co/Hb3TYQXhhq — Deluxe (@DeluxeSabado) January 23, 2022

Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Ella vive fuera y ve que no estoy en casa… La casa se me cae encima, pero a mí ya me queda poco”, se sinceró. Aunque ha dejado claro que le queda poco tiempo en el programa de Telecinco, lo cierto es que ha explicado que no será una marcha inmediata ni se irá a otro tipo de programa.

“El día que me vaya de la tele será porque me voy de la tele”, comenzó diciendo la colaboradora de ‘Sálvame’. “Estoy muy cansada”, añadió. Al ver la reacción que estaban teniendo sus compañeros, Belén Esteban volvió a incidir en que “no será en estos meses, de hecho acabo de renovar con La Fábrica de la Tele en la que llevo 12 años”.

Entre otras cuestiones, la invitada de ‘Sábado Deluxe’ aseguró que “por lo que menos he discutido con mis jefes es por dinero. Me siento muy valorada y bien pagada, tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien”. En cuanto a su marcha de la televisión, Belén reconoce que “me lo tengo que plantear poco a poco, pero ya mucho no me queda. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría”.